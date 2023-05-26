Der Spiegel – прогноз негативный — агентство Fitch изменило оценку кредитоспособности США в связи с приближением дефолта

США на грани дефолта, и у Вашингтона остаётся всё меньше времени для поиска выхода из этой ситуации, поэтому агентство Fitch решило изменить прогноз кредитного рейтинга США на негативный. Der Spiegel констатирует, что в этой ситуации президенту Байдену, возможно, придётся пойти на «юридически спорные решения» для обхода ограничений по госдолгу.



AP

Переговоры между конгрессом и администрацией Байдена об уровне государственной задолженности США продолжаются, но внешние наблюдатели начинают слать сигналы беспокойства. Издание Der Spiegel сообщает, что хотя ведущее рейтинговое агентство Fitch и сохранило в среду за США так называемый высший кредитный рейтинг, но прогноз кредитоспобности Штатов был изменён на негативный.

«Спор о долговых лимитах и неспособность властей США серьёзно заняться среднесрочными фискальными проблемами, которые ведут к росту бюджетного дефицита и увеличению долговой нагрузки, сигнализируют о рисках снижения кредитоспособности США», — цитирует Der Spiegel заключение Fitch.

Несмотря на свой негативный прогноз, агентство всё же ожидает достижения соглашения между парламентом и президентом в ближайшее время и надеется, что США смогут и дальше исполнять свои финансовые обязательства.

В Соединённых Штатах именно парламент решает, сколько денег может занять правительство. Издание Der Spiegel отмечает, что республиканский конгресс и демократическая администрация президента имеют два принципиально разных взгляда на выход из долгового кризиса. В то время как республиканцы «согласны одобрить повышение долгового лимита в обмен на миллиардные сокращения государственных расходов», Белый дом предлагает лишь «заморозить уровень расходов и повысить налоги». Предложение президентской администрации республиканцы, естественно, отвергают.

Вместе с тем, напоминает Der Spiegel, министр финансов США Джанет Йеллен не раз заявляла, что уже 1 июня страна может достигнуть потолка госдолга. Что, в свою очередь, сказалось бы на возможностях Штатов исполнять свои финансовые обязательства. «Если бы до этого дошло, то следствием стал бы мировой финансовый кризис», — продолжает издание.

На сегодняшний день кредитный рейтинг США понижался лишь однажды, в 2011 году. Тогда в похожей ситуации такой шаг сделало агентство Standard & Poor’s, которое с тех пор сохраняет оценку «АА+» для Соединённых Штатов.

Издание Der Spiegel считает, что в этот раз президент США может быть вынужден прибегнуть к «беспрецедентному и юридически спорному приёму» для выхода из долгового кризиса. По мнению издания, президент Байден мог бы сослаться на 14-ю поправку к Конституции США, в которой указано, что «правомерность государственного долга Соединённых Штатов… не ставится под сомнение», и проигнорировать лимит по госдолгу.

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