 

В центре Москвы капитально отремонтируют 360 домов

26.05.2023, 16:25, Новости дня
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Самое высокое здание в списке – 17-этажный дом 1977 года постройки. Он расположен в Таганском районе на Марксистской улице.

Особое внимание специалисты комплекса городского хозяйства уделят внешнему облику. Фасад тщательно промоют и очистят, межпанельные швы загерметизируют, антигрибковыми растворами обработают места, куда попадает вода.

Для защиты здания от осадков проведут гидрофобизацию с помощью силиконовой эмульсии. На завершающем этапе отремонтируют входные группы и обновят керамогранитную плитку цоколя. В подъездах установят удобные двери.

Также в 2023 году в порядок приведут дом в районе Хамовники по адресу: улица Плющиха, 42. Здание построили по индивидуальному проекту в 1973 году. Запланировано обновление фасада, ремонт крыши и магистралей центрального отопления.

В Гороховском переулке в Басманном районе находится самое старое здание, которое отремонтируют в 2023 году. Трехэтажный дом построен в псевдорусском стиле в 1887 году. Специалисты обновят фасад, проведут ремонт на крыше, в подвале и приведут в порядок инженерные системы.

В этом году в программу капитального ремонта вошло 2,3 тысячи многоквартирных домов. В центре обновят 385 зданий, на юге Москвы – 348, в северном округе – 313, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Зимой выполняют работы, которые не зависят от температуры воздуха. Это ремонт газо– и электроснабжения, противопожарной автоматики, мусоропроводов, подъездов и подвальных помещений. С наступлением теплого времени года приводят в порядок фасады и плоские крыши, уточнил заммэра.

Специалисты комплекса городского хозяйства ранее приступили к реставрации фасада дома в стиле модерн в Мещанском районе. Здание построили в 1913 году по индивидуальному проекту. Планируется восстановить технические характеристики объекта и сохранить его декоративные элементы.

С 2015 года в столице отремонтировали около 13 тысяч жилых домов. Их общая площадь – почти 71 миллион квадратных метров. Работы ведутся в рамках городской программы капитального ремонта жилого фонда.


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