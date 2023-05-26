 

Агутин признался в любви Варум с одним “но”

26.05.2023, 16:24, Новости дня
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Леонид Агутин и Анжелика Варум – одна из самых красивых и крепких пар российского шоу-бизнеса. И сколько бы злые языки не распускали слухи о возможном крахе звездного союза, супруги остаются вместе и демонстрируют идиллию на публике. Даже если в браке и есть какие-то проблемы, Агутин и Варум этого никогда не показывают.

Сегодня, 26 мая, Анжелике Варум исполняется 54 года. В этот день певицу поздравляют многочисленные поклонники, коллеги и близкие люди. Конечно, любимый и любящий муж звезды тоже не смог остаться в стороне. Леонид Агутин нежно обратился к супруге в важный праздник и посвятил ей несколько приятных слов.

Что может быть романтичнее, чем поэзия? Судя по всему, именно так подумал артист, когда придумывал поздравление для ненаглядной жены. Агутин написал для супруги небольшое стихотворение и опубликовал его в своем блоге. Строки получились очень трогательными и полными любви. Однако некоторые обратили внимание, что в признании певца есть “но”.

“Я люблю тебя здесь/Как тогда, но теперь/И прекрасные дни вспоминаю…”, – признался Агутин в чувствах Варум с одним “но”

Впрочем, большая часть поклонников этот маленький нюанс даже не заметила. В комментариях подписчики присоединились к поздравлению артиста. Фанаты буквально засыпали именинницу добрыми пожеланиями и комплиментами. “С днем рождения, уважаемая и неповторимая Анжелика”, “С именинницей – всегда красавицей”, Долгих, радостных лет вместе вам”, – написали пользователи.


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