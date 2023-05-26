Тегеран-23

Тайны визита главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Иран



Нефтяной терминал иранской компании Iranian Oil Terminals Company. Фото: ZumaTASS

ЦБ РФ не анонсировал визит Эльвиры Набиуллиной в Иран — это понятно, содержание переговоров о механизмах взаимодействия двух подсанкционных финансовых систем должно сохраняться в тайне.

Однако изучение опыта иранских финансистов может подсказать — на какой из используемых ими механизмов компенсации санкционного ущерба может сделать ставку ЦБ РФ.

А вообще Ирану не в первый раз помогать Москве в создании денежной системы — в первый раз это произошло почти семьсот лет назад…

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