Пользователей Android призывают немедленно удалить шпионское приложение

Компания ESET, специализирующаяся на безопасности, обнаружила в Google Play приложение “iRecorder – Screen Recorder”. Это приложение шпионит за пользователями в Google Play с 20 августа 2022 года.

Оно записывает их голоса и отправляет их хакерам. Об этом сообщило издание Ars Technica.Приложение “iRecorder – Screen Recorder” было опубликовано в Google Play с сентября 2021 года. Однако на момент его выпуска в нем не были скрыты шпионские функции. По имеющимся данным, программа была заражена трояном AhRat и обновлением от августа 2022 года. К моменту удаления приложения из Google Play оно было загружено более 50 000 раз.

iRecorder просил пользователей предоставить разрешения на доступ и запись файлов. Это не вызвало подозрений, поскольку программа предназначалась для захвата видео и аудио непосредственно с дисплея. На самом деле приложение использовало троянскую программу-шпион AhRat, основанную на открытом исходном коде Android RAT AhMyth. Приложение способно собирать и отправлять информацию о зараженных устройствах. Это включает в себя местоположение, списки контактов, SMS, изображения и звук с микрофона.

Эксперты ESET говорят, что вредоносное приложение использовало лишь малую часть своих шпионских возможностей, поскольку создавало записи окружающего звука, отправляло их и похищало только файлы с определенными расширениями.Google удалила приложение вскоре после того, как ESET обнаружила троянца. Оно может быть загружено пользователями, которые уже установили его. Если iRecorder был загружен ранее, эксперты рекомендуют удалить его.