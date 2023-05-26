Мнение: Искусство против культуры, туризм в Азербайджане и знак уважения Ирану

1. Мнение Виктора Мараховского о том, почему среди антироссийских террористов, засветившихся недавно в Белгородской области, на удивление многие оказались гражданами России (бывшими) и так называемыми «людьми искусства» (ссылка):



Я бы, ув. друзья, отметил один заслуживающий внимания факт: судя по сообщениям, в рядах беглого отребья, вчера стрелявшего по нашим согражданам или по меньшей мере гордо спонсирующего врагов родины, какое-то сильно повышенное количество бывших развлекателей публики — т.е. певцов ртами, актёров лицами и писателей/сценаристов руками.

Отчего так — примерно понятно. Развлекатели (т.н. деятели искусств) — существа, принимаемые за носителей культуры глубоко ошибочно. На самом деле, как уже говорилось, принимать «людей искусства» за носителей культуры — всё равно что принимать порномодель за многодетную мать, раз она так богато и разнообразно изображает деланье детей в кадре. Искусство не тождественно культуре. Ибо культура — это то, как люди себя ведут, а искусство — то, что об этом рассказывается.

Но есть ещё один нюанс. Наша эпоха, слишком увлекшаяся всякого рода искусствами, иллюзионами, стендапами, киносагами и книжными сериальчиками — выдала паяцам и фантазёрам, всё это поставляющим публике, непомерно много самооценки. Огромное число весьма некачественных человеческих существ переименовали себя в «жрецов» на том основании, что они пишут какие-то буквы в рифму или без, терзают струны под авторские частушки и как бы забавно жалуются в ребристый микрофон (механизм тот же, что и в варианте «я не знаю математики, значит, я гуманитарий»).

Грубо говоря — эпоха вырастила целый лес офигевших ходячих нарциссов. Эти нарциссы, не обладая в должных объёмах ни умом, ни совестью, а влекомые по жизни одним только безмозглым рефлексом статусного одобрения от своих тусовочек, обладают примерно нулевой устойчивостью к любому давлению своего круга/среды. И поэтому, стоит тусовочке прикрикнуть — как они, теряя тапки, массово бегут куда велено.

Это не отменяет существования крайне достойных ув. сограждан, занимающихся искусствами — это просто объясняет, почему в искусства набилось столько человеческого мусора.

Здоровое государство, кстати, относится ко всякого рода терроризму с очень маленькой терпимостью. Выкрикивать оскорбления в адрес нашего президента или нашей страны нехорошо, но на такого рода правонарушения власти смотрят снисходительно. А вот если разместить на своём автомобиле бело-сине-белый флажок — символ террористической организации — можно заработать себе на ровном месте очень больших проблем, вплоть до длительного тюремного срока, причём не условного, а в настоящей тюрьме.

2. Россияне массово едут отдыхать не только в Грузию и Белоруссию, но и в соседние исламские страны (ссылка):



Российские туристы обогнали иностранцев по поездкам в Азербайджан — каждый третий путешественник, приехавший в республику с начала 2023 года, оказался из России. О том, что россияне массово устремились на отдых в одну популярную страну бывшего СССР, сообщили в местной статистической службе.

В общей сложности с января по апрель Азербайджан посетили около 523 тысяч человек, примерно 165 тысяч из которых — жители России. Второе место в рейтинге занимают гости из Турции (свыше 109 тысяч человек), третье — граждане Ирана (44 тысячи человек).

Более того, количество прибывших в страну россиян в первом квартале 2023 года увеличилось почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. При этом подчеркивается, что российские туристы могут попасть в страну только одним способом — прилетев на самолете.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово устремились в Иран. По данным АТОР, турпоток из России в республику в первом квартале 2023 года вырос в три раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Иран вообще многие хвалят. Лично у меня выдался довольно хлопотный год, однако я надеюсь, что примерно к 2025 я разберусь с делами и буду готов куда-нибудь из любопытства слетать. Первым в списке стоит Иран: чуть ли не каждый вернувшийся оттуда путешественник пребывает в настоящем восторге.

3. Россия относится к дальнейшему развитию дружественных отношений с Ираном предельно серьёзно (ссылка):

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина приехала в Иран и провела переговоры со своим коллегой Мохаммадом Резой Фарзином, пишет РБК со ссылкой на иранские источники.

На встрече председатель Банка России надела хиджаб, как того требуют нормы Исламской Республики. Как пишет иранское издание PressTV, Набиуллина отметила важность расширения сотрудничества между банковским и валютно-финансовым секторами двух стан.

Уважение к традициям объединяет нас с Ираном, Индонезией и прочими нормальными странами. Россию любят за рубежом в том числе за то, что главная героиня «Маши и Медведя» носит платок. США за рубежом не любят в том числе за их назойливую радужную пропаганду.