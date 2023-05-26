Мнение: О поисках немеркантильных женщин… Где их найти проще всего?

Ей 26, ему — 52, и это не отец с дочерью, а вполне счастливая пара. Она — подающая надежды аспирантка, он — отставной прапорщик, ныне прозябающий в ЧОПе: непыльная работа «два через два» позволяет ему много читать и вести философический дневник. Начитанная эрудиция позволяет ему раз за разом срезать в научных дискуссиях отца своей избранницы, между прочим, доктора философии. Из доходов у них — его военная пенсия и небольшой оклад, из жилья — его комната в коммуналке, кое-как оставшаяся от предыдущей жизни.

И они, повторюсь, счастливы: планируют детей и жизнь в любви да согласии «пока смерть не разлучит»…

Много вы знаете таких пар?

Я, так признаться, ни одной.

Нет, разумеется, есть куча примеров, где разница в возрасте составляет 20 и более лет, а дева годится своему избраннику в дочери. Брэд Питт и Инес де Рамон, Дональд и Меланья Трамп, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс, Александр Градский и Марина Коташенко… Список можно продолжать. Встречается подобное и среди людей не столь знаменитых. Самый типичный случай — успешный бизнесмен с кризисом среднего возраста и начинающая модель/певица/актриса.

Только не надо тут хмыкать про #деньги!

Со стороны девушек — никакой меркантильности. Американский веб-сайт WhatsYourPrise опросил более 100 тыс. участниц первых свиданий молодых женщин с мужчинами солидного возраста. Исследователи хотели выяснить причины, по которым многие девушки стремятся построить отношения с человеком намного старше себя. Многие ответы были похожи. «Жизненный опыт делает их более стойкими эмоционально, стабильными и устремленными к тому, чего они хотят». «Они относятся к вам с уважением, умеют слушать и слышать вас, делятся с вами». «Такие мужчины более уверены в себе, имеют чёткие жизненные цели и чаще всего ищут преданности в отношениях». «Приятно быть с человеком упорядоченным в своей жизни, твёрдо знающим, чего хочет в будущем, независимым и самостоятельным».

Итак, по опросам вырисовывается такая картина. Стабильность. Зрелость. Мудрость. Эти три качества чаще всего привлекают девушек и молодых женщин в мужчинах, годящихся им в отцы. Не его положение в обществе или счёт в банке. Вот он — образчик женской немеркантильности!

Но отчего же тогда практически невозможно встретить в реальной жизни пару из военного пенсионера и начинающей учительницы или токаря-карусельщика, справившего золотой юбилей, и вчерашней студентки универа?

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