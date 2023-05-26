 

«Сейчас тебе в милиции покажут феминизм!» – бдительная пенсионерка сорвала «Женский марш» в Новосибирске

26.05.2023, 15:33, Разное
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В Новосибирске благодаря бдительности местной жительницы удалось предотвратить проведение мероприятия под названием «Женский марш».

До 15 феминисток планировали собраться с целью нарушения конституционного порядка, негативного воздействия на морально-нравственное развитие несовершеннолетних и критики сложившегося общественно-политического строя.

Предотвратить нарушение прав граждан помогла счастливая случайность. Одна из участниц сборища прибыла заранее и в учебно-тренировочных целях развернула плакат «России нужен феминизм». Наблюдавшая за ней с балкона пенсионерка перешла в состояние повышенной бдительности, а затем потребовала убрать плакат. Получив отказ, она начала звонить в правоохранительные органы.

– Сейчас тебе в милиции покажут феминизм, – говорит она на видеозаписи инцидента. – Я человек не глупый, я вражеские «голоса» в интернете слушаю и там говорят, что у нас в милиции ещё пытают. Вот отрежут тебе ногу, будешь знать.

Прибывший на место наряд оценил ситуацию, задержал правонарушительниц, которых к тому моменту стало уже пятеро, и доставил их в отделение. Бдительной пенсионерке впоследствии вручили письменную благодарность, а также составили в её отношении административный протокол в связи с прослушиванием иностранных радиостанций.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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