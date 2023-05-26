 

Учитываем климат и не кладем все вместе. Как собрать косметичку в отпуск

26.05.2023, 15:30, Разное
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Поездка в отпуск – это сплошное веселье до тех пор, пока вы не приступите к сбору вещей. Путешествовать с косметикой особенно сложно, поскольку многие авиакомпании предъявляют серьезные требования к тому, что можно проносить на борт самолета. Во время подготовки косметических средств приходится помнить о климате и особенностях собственной кожи. Поэтому целесообразно учитывать несколько полезных советов относительно правильного сбора косметички.

Купите качественную косметичку

Первоначально у вас должно быть отличное место для хранения косметических принадлежностей в путешествии. Ищите сумку, которая была бы достаточно большой, чтобы вместить все самое необходимое. Она должна быть герметичной и сделанной из легко чистящихся материалов.

Приобретите отдельную сумку для кистей для макияжа

Кисти для макияжа – это дорогостоящие и важные инструменты, которые требуют профессионального ухода. Поэтому эксперты рекомендуют хранить их в отдельном футляре, чтобы они не смешивались с другими средствами и не ломались. Это помогает защитить щетину и делает инструменты более гигиеничными. Чтобы сэкономить еще больше места, выберите косметичку с отделением, которое вы можете выделить специально для инструментов и кистей.

Положите несколько косметических средств в свою сумочку

Потеря багажа случается время от времени, поэтому для успешных путешествий желательно класть несколько средств для ухода за собой в сумку. Всегда держите при себе в сумочке два-три предмета первой необходимости, чтобы не растеряться при возникновении непредвиденных проблем. Например, легкий ВВ-крем или тональный крем, кремовые румяна и тушь для ресниц.

В путешествиях выбирайте универсальный макияж

Во время поездки нужно экономить место в багаже, поэтому желательно выбирать универсальные косметические средства, которые могут выполнять несколько задач. Например, можно взять бронзер, который можно использовать в качестве контура. Лучше всего выбрать одну палитру теней для век с четырьмя панелями.

Не меняйте косметику перед поездкой

Некоторые девушки предпочитают в путешествие покупать новые средства в маленьких упаковках для экономии места в багаже, но это может негативно сказаться на коже, поскольку использование новых средств часто приводит к возникновению аллергических реакций. Поэтому желательно придерживаться одного и того же режима макияжа во время путешествия. Особенно это касается отдыха в холодном месте, поскольку в этом случае рекомендуется надежность и простота в использовании косметики.

Перелейте и переложите косметические продукты в небольшие емкости

Можно приобрести маленькие емкости, куда можно перелить или переложить продукт. Это касается тональных кремов, жидких румян или других аналогичных средств. В этом случае будут получены небольшие баночки, которые легко вместятся в любую косметичку. Этих средств хватит для любого путешествия.

Подумайте о климате

Если вы летите в другую страну с иным климатом, то придется отказаться от повседневных косметических средств, заменив их на подходящие продукты с нужной влажностью и другими показателями. Например, если вы планируете загорать, то придется пользоваться солнцезащитным кремом и влагостойкой косметикой.

Таким образом, во время подготовки косметички к путешествию нужно учитывать множество важных факторов, которые позволяют сделать правильный выбор косметики и выглядеть прекрасно во время поездки.


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