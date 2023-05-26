Обеспечивает увлажнение и мягкое отшелушивание: что такое циклирование волос

В последнее время становятся все популярнее методы ухода за телом путем комбинирования множества различных косметических средств. Например, некоторые применяют «коктейль туши», нанося 2-3 вида одновременно или «мульти-прайминг» — использование нескольких праймеров для обработки каждой зоны. Следуя этой тенденции, популярным также становится циклирование волос — чередование различных продуктов по уходу за ними.

Что такое циклирование волос

По словам американского дерматолога из Нью-Йорка Навы Гринфилд, циклирование волос позволяет комбинировать несколько продуктов и менять их на разные средства для мытья в течение недели, чтобы помочь укрепить волосы и кожу головы. Во время этого цикла должны быть дни отдыха, в течение которых волосы не моются, чтобы кожа головы накапливала натуральные масла.

Например, при первом мытье головы на неделе используйте химический шампунь для удаления налета, увлажняющий кондиционер и увлажняющее масло. При втором мытье можно переключиться на шампунь, восстанавливающий влагу и блеск, кондиционер для предотвращения пушистости и увлажняющую маску, богатую протеинами, витаминами, жирными кислотами и антиоксидантами.

Универсальной схемы не существует

Не существует универсальной формулы чередования средств для всех типов волос. Все зависит от кожи головы, типа волос и прически. В частности, естественная текстура волос является важным фактором при определении типа продукта.

Большинство экспертов рекомендуют в первую очередь выбирать шампунь. Через некоторое время вы можете изменить продукты, чтобы решить проблемы с волосами, например, перейти от увлажняющих шампуней и кондиционеров к тем, которые стимулируют рост волос.

Кроме того, очень важны меры по уходу за волосами до и после мытья. Перед мытьем шампунем можно использовать некоторые продукты, способствующие интенсивному восстановлению волос. Питательные маски также работают на увеличение влажности и укрепление волос.

Как применять циклирование

Для начала доктор Нава Гринфилд предлагает выбирать продукты, которые решают основную проблему, а затем чередовать с категориями, которые решают второстепенные проблемы. Например, если у вас есть перхоть, используйте шампунь против перхоти 3-4 раза в неделю и сочетайте с увлажняющими средствами.

Самый простой процесс включает в себя трио шампуня, кондиционера и увлажняющего средства, такого как сыворотка, крем, отшелушивающее средство или бальзам. При необходимости пользователи могут легко менять продукты, например, заменять кондиционер увлажняющей маской, если волосы сухие или поврежденные, или переходить на шампунь для глубокого очищения, если в волосах накопились химические вещества.

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Другой способ — менять продукты в зависимости от сезона. Летом можете выбирать шампуни, кондиционеры и средства против пушистости, чтобы справиться с такими проблемами, как избыток кожного сала и электризация волос. В холодную и сухую погоду выбирайте продукты с пометкой «увлажнение» или «восстанавливление», которые часто содержат увлажняющие ингредиенты, такие как масло ши, кокосовое масло и алоэ в высоких концентрациях.

Плюсы циклирования волос

Хорошая новость: все типы волос могут извлечь пользу из этой процедуры, поскольку она обеспечивает увлажнение и мягкое отшелушивание по мере необходимости. Преимущество циклирования заключается в том, что вы меняете свои продукты по мере изменения ваших волос или если ваша кожа головы становится более сухой в определенное время года.

Циклирование может свести к минимуму раздражение кожи головы и волос. Многие продукты по уходу содержат сульфаты, которые могут сушить волосы и кожу головы, или силиконы, которые могут накапливаться на коже и волосах. Создав чередование процедур, вы сможете свести чрезмерное использование к минимуму, устранить накопление продукта до того, как оно станет проблемой, и продолжать укреплять здоровье ваших волос и кожи головы.

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Минусы циклирования волос

Если ваша кожа головы становится чрезмерно жирной или ваши волосы выглядят тусклыми и вьющимися после циклирования, это может быть признаком того, что оно вам не подходит. Оцените ингредиенты, которые вы используете.

Например, особый белок кератин, который изначально защищает и разглаживает волосы, может в конечном итоге накапливаться на них и делать их более жесткими и ломкими. То же самое касается продуктов для волос с силиконами. Они придают шелковистый и блестящий вид, но они могут утяжелить волосы и закупорить поры кожи головы.

Кому не подходит циклирование волос и кому оно полезно

Циклирование волос подходит для людей, чьи волосы подвержены влиянию таких факторов, как окружающая среда, уровень стресса и гормоны. Те, кого беспокоят волосы, которые трудно укладывать, расчесывать, у кого они тусклые и не блестящие, также могут попробовать этот метод оздоровления волос.

Однако вы должны быть осторожны, чтобы не менять слишком много продуктов или не комбинировать слишком много видов одновременно. Кроме того, этот метод сложно применить к тем, кто не моет голову регулярно, примерно раз в неделю. В частности, люди с экземой или себорейным дерматитом должны проконсультироваться с дерматологом, прежде чем менять свой уход за волосами.