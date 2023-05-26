Ждать придётся долго — Bloomberg о поставках на Украину обещанных F-16

Несмотря на то что множество стран Запада заявили о готовности обучать украинских пилотов управлению F-16, ни одна не взяла на себя официальное обязательство передать американские истребители Украине, пишет Bloomberg. Новостное агентство полагает, что, по всей видимости, только две страны — Дания и Нидерланды — могут в конечном итоге отправить истребители.



АР

Украине предстоит долго ждать, прежде чем она сможет использовать американские истребители F-16, пишет Bloomberg.

Как отмечает новостное агентство, множество стран высказали готовность обучать украинских пилотов управлению F-16, но с отправкой самолётов на Украину дела обстоят сложнее. Ни одна страна ещё не взяла на себя официальное обязательство поставлять F-16 Украине. Странам необходимо взвесить затраты и возможные последствия для безопасности, прежде чем принять решение.

На данный момент четыре страны — Великобритания, Дания, Нидерланды и Бельгия — взяли на себя обязательство участвовать в коалиции по подготовке украинских лётчиков. Но только Дания и Нидерланды могут в конечном итоге отправить истребители.

«В ближайшем будущем может быть рассмотрен вопрос о возможной поставке F-16 на Украину», — заявили в Министерстве обороны Нидерландов, добавив, что это «не является срочным вопросом». Там назвали приоритетом проработку деталей плана подготовки, который должен быть завершён в ближайшие недели.

В оборонном ведомстве Дании отметили, что вопрос о том, передаст ли страна свои самолёты Украине, пока остаётся открытым. На обсуждении стоят несколько вариантов: сможет ли страна купить самолёты, чтобы передать их Украине, или выделить их из имеющегося у них числа.

В Бельгии заявили, что срок службы многих из её 53 самолётов подходит к концу, а остальные необходимы для выполнения национальных и международных миссий. А у Великобритании нет F-16. Анонимный источник агентства в британском правительстве отметил, что, хотя у Великобритании нет самолётов F-16, один из вариантов может включать их покупку другими странами для передачи Украине. Он добавил, что Великобритания обсуждает с другими странами различные варианты и рада оказать любую помощь в логистике, обучении пилотов и финансировании поставок.

В выходные советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что в ближайшие месяцы Вашингтон будет работать с союзниками, чтобы определить, кто и когда отправит Украине самолёты. Ожидается, что сами Соединённые Штаты не будут отправлять F-16 на Украину.

Bloomberg напоминает, что на прошлой неделе после нескольких месяцев давления со стороны Киева и союзных правительств президент США Джо Байден согласился на обучение украинских пилотов управлению истребителями. Хотя обучение будет проходить в Европе, оно требует разрешения США, так как F-16 — американского производства.

Ожидается, что к обучению украинских лётчиков на Западе приступят в ближайшие месяцы. Так, по словам источника, Великобритания начнёт подготовку пилотов примерно через два месяца и курс обучения продлится около 60 дней. Затем пилотам потребуется обучение в других странах на реальных F-16, что займёт ещё несколько месяцев.

После того как план подготовки пилотов будет доработан, странам предстоит определить, могут ли они расстаться с дорогостоящими военными самолётами в качестве пожертвования Украине. В феврале заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что 50—80 истребителей, которые, по мнению Вашингтона, понадобятся Киеву, могут стоить до $11 млрд, при условии, что будут совершенно новыми.

Страны, которые всё же решатся передать истребители, также должны будут обеспечить Украине возможность их обслуживания. На бельгийской военной авиабазе Кляйне Брогель отмечают, что F-16 требуют интенсивного ухода, в том числе им необходим тщательный осмотр примерно каждые 300 часов, что выводит их из строя по меньшей мере на 35 дней.

По данным Bloomberg, смогут ли страны передать свои истребители, во многом зависит от того, как скоро они получат американские F-35. Например, Бельгия получит первые два истребителя только в этом году. Свои первые F-35 в этом году получит и Дания, тогда как Нидерланды уже располагают этими самолётами.

Норвегия в прошлом году официально заменила флот F-16 на F-35. На вопрос о том, рассмотрит ли Норвегия возможность отправки F-16 Украине, министр обороны Бьорн Арилд Грам в беседе с агентством заявил, что его правительство «постоянно рассматривает возможность новых пожертвований» Украине, отказавшись от дальнейших комментариев на этот счёт.

Турция и Греция располагают более чем 400 F-16, но они вряд ли выделят что-то Украине. Греция нуждается в самолётах, учитывая её постоянное соперничество с Турцией, в то время как Анкара полагается на истребители для борьбы с курдскими движениями на своей территории, а также в Сирии и Ираке.

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