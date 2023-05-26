Колесо обозрения “Солнце Москвы” вновь открыто для посетителей

“Аттракцион продолжил работу после того, как систему климат-контроля отрегулированы”, – цитирует пресс-службу телеканал “Москва 24”.

“Солнце Москвы” остановилось днем 26 мая из-за погодных условий.

Повышение температуры воздуха привело к тому, что система климат-контроля в кабинах аттракциона демонстрировала некорректные показатели. Техническая служба решила приостановить работу.

“Солнце Москвы” открылось на День города в 2022 году. Это крупнейшее колесо обозрения в Европе.