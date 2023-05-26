 

“Бегемотик маленький!”: родившая после ЭКО Фриске сняла первые шаги ребенка на видео

26.05.2023, 15:10, Разное
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В 2022 году женщина осуществила свою главную мечту, благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Ранее у звезды было несколько выкидышей, поэтому познать счастье материнства, используя репродуктивные технологии, казалось выходом. И Наталья Фриске не прогадала: у нее родилась здоровая малышка весом более четырех кг. Девочку назвали необычным именем — Луна.

Поначалу некоторые поклонники с тревогой наблюдали за снимками крошки в соцсетях, но шло время, и молодая мама доказала, что ее ребенку ничто не угрожает. В минувшем апреле Луна отметила свой день рождения. А на днях годовалая крошка стала делать первые шаги.

Наталья Фриске сняла эту забавную семейную сцену на видео и поделилась роликом с фанатами. Кадры распространил в Сети Пятый канал.

Мать с восторгом наблюдала за движениями малышки и помогала девочке своими мудрыми наставлениями. Луна послушно следовала указаниям родительницы и добилась некоторых успехов. “Молодец! Ты мой бегемотик маленький! Умничка!” — подбодрила наследницу счастливая знаменитость.

Напомним, Наталья Фриске рассекретила биологического отца дочери. Им оказался известный парикмахер Александр Титов, он даже присутствовал на выписке из роддома.


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