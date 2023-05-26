 

Стример IShowSpeed потратил миллионы на ошибочную внутриигровую покупку

26.05.2023, 14:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Стример IShowSpeed случайно купил шляпу на Roblox. Ее стоимость в игровой валюте составляет 170 000 долларов, или около 13 миллионов рублей. Об этом рассказал портал Dexerto.

Из-за своей редкости шляпы, подобные той, которую приобрел блогер, продаются за тысячи долларов. Было выпущено всего 100 федоров Midnight Blue Sparkle Time. Один из зрителей прислал стримеру ссылку на покупку этой шляпы. IShowSpeed подшутил над своими зрителями, нажав на кнопку “Купить”, ожидая увидеть экран, подтверждающий покупку. Коллекция стримера пополнилась шапкой, а 14 000 000 валюты Roblox были списаны.

Компания заявила, что возместит стоимость шапки. Внутриигровой калькулятор говорит, что 14 миллионов робаксов стоят $170 000 (или около 13 миллионов рублей).


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Доктор Алисова рассказала о 3 рисках для здоровья при перекусе на ходу

26.05 / Названы продукты, которые следует избегать в рационе для профилактики рака

26.05 / После 30 лет меняем знак зодиака: почему именно асцендент выходит в этом возрасте на первый план

26.05 / Со счетов автомобилистов будут автоматически списывать по сто рублей за каждое нажатие на клаксон

26.05 / Мнение: Сколько надо платить рабочим?

26.05 / “Похожа на бездомную” – дочь онкобольной Заворотнюк о герое всей своей жизни

26.05 / Шопинг с прицелом: какую сумку купить летом, чтобы она была в моде и в следующие сезоны

26.05 / “Весь мир – мой дом”: Свиридова неловко оправдалась за сына-эмигранта

26.05 / Гасанов, врач-уролог, назвал неприятные симптомы увеличенной простаты

26.05 / В Барнауле начались митинги против выдвижения Рона Десантиса на пост президента США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика