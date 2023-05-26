Стример IShowSpeed потратил миллионы на ошибочную внутриигровую покупку

Стример IShowSpeed случайно купил шляпу на Roblox. Ее стоимость в игровой валюте составляет 170 000 долларов, или около 13 миллионов рублей. Об этом рассказал портал Dexerto.

Из-за своей редкости шляпы, подобные той, которую приобрел блогер, продаются за тысячи долларов. Было выпущено всего 100 федоров Midnight Blue Sparkle Time. Один из зрителей прислал стримеру ссылку на покупку этой шляпы. IShowSpeed подшутил над своими зрителями, нажав на кнопку “Купить”, ожидая увидеть экран, подтверждающий покупку. Коллекция стримера пополнилась шапкой, а 14 000 000 валюты Roblox были списаны.

Компания заявила, что возместит стоимость шапки. Внутриигровой калькулятор говорит, что 14 миллионов робаксов стоят $170 000 (или около 13 миллионов рублей).