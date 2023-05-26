 

Доктор Алисова рассказала о 3 рисках для здоровья при перекусе на ходу

26.05.2023, 14:45, Разное
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Быстрое питание связано с заболеваниями. Доктор объяснила, к каким заболеваниям может привести эта вредная привычка.

Она добавляет. “Скорость, с которой мы едим, оказывает гораздо большее влияние на наш вес, чем то, какой он, – говорит Александра Алисова, гастроэнтеролог и эксперт МедикФорума.

Вредно есть слишком быстро. Исследования показали, что мозгу требуется от пяти до двадцати минут, чтобы догнать желудок. “А исследования показывают, что еда медленнее усиливает гормональный ответ, регулирующий аппетит. – отметила Алисова”.

Переедание связано не только с ожирением, но и с такими заболеваниями, как диабет второго типа и висцеральный жир. Более высокое содержание висцерального жира в организме связано с плохой кардиометаболической функцией.

Согласно новому исследованию, “у тех, кто ест быстро, почти в два раза чаще развивается метаболический синдром”. Потребление фастфуда связано с увеличением веса. Оно также повышает уровень сахара в крови, холестерина и объем талии.

Второе исследование также показало, что слишком быстрое питание связано с повышенным риском развития диабета 2 типа. Возможно, медленное пережевывание пищи приводит к высвобождению большего количества инсулина. Это приводит к лучшему контролю глюкозы. При более длительном пережевывании выделяется больше инсулина и глюкозы.

Те, кто перекусывает на ходу, чаще отмечают кислотный рефлюкс и плохое пищеварение.


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