Названы продукты, которые следует избегать в рационе для профилактики рака

Негативное воздействие высокопереработанных продуктов во многом связано с употребляемыми вместе с ними безалкогольными напитками или соками. “Другие продукты, например, заменители мяса, изготовленные из растительных ингредиентов, здесь не играют никакой роли”, – говорит Андрей Воробоев для МедикФорума.

Подслащенные сахаром напитки должны быть исключены из меню. Сахарные напитки являются основным фактором ожирения в развитых странах мира. Это повышает риск развития рака.

Существуют убедительные доказательства того, что увеличение количества жира в организме может вызвать многие виды рака: молочной железы, постменопаузы, полости рта, горла, гортани и пищевода. В список также входят обработанные пищевые продукты.

Воробоев дал диетические рекомендации, которые помогут предотвратить рак. В ежедневном рационе должно быть много овощей, бобовых, цельного зерна и фруктов. По мнению ученых, люди должны потреблять 400 граммов фруктов и овощей, а также 30 граммов клетчатки.

Фастфуды и другие продукты быстрого приготовления богаты сахаром, крахмалом и жиром. Красное мясо, такое как говядина, свинина, баранина и сосиски, следует употреблять не чаще 3 раз в неделю. Его количество составляет от 350 до 500 граммов.

Даже без сахара фруктовые соки могут вызвать увеличение веса. Эксперты рекомендуют воздерживаться от алкоголя – это лучший способ снизить риск развития рака.