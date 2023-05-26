После 30 лет меняем знак зодиака: почему именно асцендент выходит в этом возрасте на первый план

Ваша астрологическая карта находится в постоянном движении. Некоторые астрологи считают, что после 30 лет черты вашего знака зодиака меняются. Это связано с движением планет, которые, пока вам не исполнится 30 лет, занимают другое положение по сравнению с тем, как они располагались при вашем рождении.

Есть два типа карт для чтения судьбы

Астрологи используют два типа карт для интерпретации характеристик и судьбы человека. Во-первых, это натальная карта – та, в которой точно указано, где в момент рождения находилось Солнце, Луна и другие планеты. Это устанавливает ваши основные черты характера, главную линию судьбы.

Также есть прогрессивная астрологическая карта — это метод интерпретации движения планет и их влияния на человека с течением времени. Этот метод использует базовую астрологическую карту человека (натальную) и сравнивает ее с движением планет и другими астрологическими факторами в настоящем, чтобы получить представление об их направлении и эволюции в жизни.

Что происходит с вашим знаком зодиака после 30 лет

Практически, если вы родились в первые дни своего знака (например, 21-23 марта для Овна), ваше Солнце не сменит свой знак, пока вам не исполнится почти тридцать лет. Но, если вы родились в последние дни знака, ваше Солнце сменило направление к достижению вами определенного возраста.

Это означает, что, если вы родились между 18 и 19 апреля, ваш знак зодиака переместился из Овна в Тельца в раннем детстве (и это может объяснить некоторые истерики, которые у вас были в то время). Следовательно, знак не изменится снова до середины 30-х годов.

Вторичные прогрессии часто считаются более значительными, чем планетарные транзиты, поскольку они оказывают более тонкое и продолжительное влияние на человека. Астрологи, использующие прогрессивную астрологическую карту, считают, что этот метод предлагает более подробный и точный взгляд на индивидуальную эволюцию с течением времени, чем натальная карта.

Асцендент очень важен после 30 лет

В жизни каждый человек проходит через три знака. Таким образом, если вы родились в знаке Весы, позже вы перейдете к Скорпиону, а затем к Стрельцу. Этот переход длится примерно 30 лет для каждого знака.

Асцендент является одной из трех важных точек в астрологической карте наряду с Солнцем и Луной. Это знак зодиака, восходящий на горизонте в момент вашего рождения. После 30 лет влияние асцендента в некоторых случаях может быть более выраженным, потому что у человека было больше времени для развития и формирования личности.

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Чтобы определить свой асцендент, выберите любой бесплатный сайт, введите свою дату и время рождения, и система выдаст персональную натальную карту. В ней будет обозначение АС (AS) — это и есть асцендент. Посмотрите, в каком знаке зодиака он находится, и сверьте характеристики.

Асцендент в Овне

Вы можете стать более уверенным и решительным после 30 лет. У вас сильная энергетика, вы будете очень увлечены своей карьерой. В личной жизни вы можете быть более конфликтными, потому что чувствуете необходимость поддерживать свою точку зрения.

Телец

Этот знак делает вас более сосредоточенным и ответственным после 30 лет. Вы получите более практичный подход к жизни и станете больше ценить стабильность, а также комфорт и роскошь.

Близнецы

Вы можете стать более любопытным после того, как вам исполнится 30. Не бойтесь задавать вопросы, и ваша жажда знаний возрастет. На личном уровне вы можете стать нетерпеливым и взволнованным, но у вас могут быть лучшие коммуникативные навыки.

Асцендент в Раке

Если у вас асцендент в Раке, вы можете стать более чувствительным и чутким после 30 лет. У вас крепкая связь с семьей, вам нравится заботиться и защищать важных людей в вашей жизни. Вы также можете стать более уязвимым и пострадать от большего количества вещей.

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Лев

Вы станете увереннее в своих силах, ведь это знак, обладающий особой харизмой. После 30 лет под этим асцендентом вы будете притягивать к себе людей, как магнит. В вас проснется творческий дух, и вы будете преуспевать во всем, к чему стремитесь.

Дева

Вы можете быть более организованным и внимательным к деталям после 30 лет. У вас аналитический дух, и вы можете быть очень хороши в своей работе. Это также увеличит вашу способность решать проблемы. С другой стороны, вы можете стать более критичными, и вам будет труднее расслабиться.

Асцендент в Весах

Более уравновешенным и общительным вы станете после 30 лет. У вас разовьется гармоничный дух, вам будет нравиться находиться среди людей. Мнение окружающих может стать для вас важнее собственного.

Скорпион

Если у вас асцендент в Скорпионе, вы можете быть более страстными и решительными после 30 лет. У вас сильная энергия и способность глубоко анализировать проблемы, что поможет вам эффективно общаться с окружающими.

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Стрелец

Вы можете быть более предприимчивым и уверенным в себе после 30 лет. У вас свободный дух, и вам станет важно познавать мир. Возможно, вы почувствуете необходимость больше путешествовать и открывать для себя разные культуры.

Козерог

Вы станете более дисциплинированным и прагматичным. Это знак известен своей настойчивостью и трудолюбием. Поэтому, если у вас есть этот асцендент, вы можете лучше ориентироваться на свои профессиональные пожелания. У вас практичный дух, и вы можете быть очень решительны в достижении своих целей.

Водолей

Вы станете более инновационными и мятежными после 30 лет. У вас нестандартный дух, вы можете быть очень увлечены своими идеями и желанием изменить мир. На личном уровне вы можете быть более конфликтными.

Асцендент в Рыбах

Асцендент в Рыбах означает большую чувствительность и мечтательность. После 30 лет вы станете замкнутым и стремящимся к духовным знаниям. Вы посвятите больше времени личному обучению и почувствуете, как успокаиваетесь и познаете истинного себя.