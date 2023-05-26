 

“Похожа на бездомную” – дочь онкобольной Заворотнюк о герое всей своей жизни

26.05.2023, 13:25, Разное
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Последние несколько лет семья знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк переживает по-настоящему трудные времена. С 2019 года звезда отчаянно борется с онкологией, а близкие люди ее поддерживают и изо всех сил помогают. Настоящей опорой для звезды “Моей прекрасной няни” стал супруг Петр Чернышев, который работает не покладая рук ради семьи, а также взрослая дочь Анна.

Сейчас наследница Заворотнюк остается буквально единственной ниточкой, связывающей поклонников с любимой актрисой. Впрочем, Анна очень редко отвечает на вопросы о знаменитой маме, ведь эта тема стала для нее слишком болезненной. Девушка всегда была очень близка с родительницей и наверняка считает ее настоящим героем. Однако в детстве у нее были и другие примеры для подражания.

Ранее Анна Заворотнюк рассказывала, что очень любила мультик про русалочку Ариэль. Наследница актрисы восхищалась рыжеволосой жительницей подводного мира и буквально считала ее героем всей своей жизни. На днях состоялась премьера фильма, снятого по культовой диснеевской истории. Заворотнюк не смогла пропустить такое событие и посетила кинотеатр. Однако картина дочь звезды “Моей прекрасной няни” не впечатлила.

“Если вам меньше 10 лет, то смотреть можно)) а так, конечно провал, подбор актеров оставляет желать лучшего, русалочка с дредами на суше, больше похожа на бездомную, чем на принцессу (Орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)”, – высказала свое мнение Анна Заворотнюк.


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