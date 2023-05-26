Со счетов автомобилистов будут автоматически списывать по сто рублей за каждое нажатие на клаксон

С октября в России вводится обязательная оплата за каждую подачу звукового сигнала автомобилем.

Короткое нажатие на кнопку гудка будет оцениваться в сто рублей, а за длинный гудок придётся заплатить 500 рублей. Средства будут списываться автоматически по аналогии со штрафами за нарушения ПДД.

Установленные в автомобилях блоки ЭРА-ГЛОНАСС начнут в автоматическом режиме определять нажатие на кнопку клаксона и его длительность, а затем передавать информацию в центры обработки по GSM-связи. Для старых моделей потребуется установка специального блока, выезд на дорогу без которого будет приравниваться к неисправности ТС.

Мера направлена на борьбу со звуковым загрязнением и для повышения заметности автомобилей специальных служб. Считается, что это нововведение также снизит аварийность, поскольку водители начнут меньше отвлекаться от управления.

Списание денежных средств можно будет оспорить, передав сведения о том, что подача звукового сигнала была необходима для предотвращения ДТП. Лучшим доказательством в этом случае послужит запись с регистратора.

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