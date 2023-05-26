Мнение: Сколько надо платить рабочим?

Глазастый Мастерок разглядел второе дно в моем тексте про рабочего, который ткнул себе в горло ножом, когда получил квитанцию на апрельскую зарплату и увидел,что ему начислили всего 11 тыс вместо привычных 110 тыс рублей. И эта запись взлетела на вершину ТОПа…

«Ах вот оно как! Оказывается рабочий на заводе, который занимается не высококвалифицированным трудом, а "обрабатывает раму вагонной тележки" в России получает 110 000 рублей. И это на Урале, а не в Москве. Так это же другой коленкор получается».

Отсюда

Соглашусь, пожалуй. Действительно, получается «другой коленкор». Если неквалифицированные рабочие, без образования и опыта работы ежемесячно получают 110 тыс рублей, выходит, что квалифицированные и опытные рабочие вполне могут рассчитывать на 200-250 рыб в месяц?

Правда что ли? А если правда, почему в стране дефицит рабочих? Потому что и 200-250 тыс рублей в месяц мало? Сколько же надо платить рабочим, что бы выпускники школ не в ВУЗ шли, а ломились в рабочие?

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