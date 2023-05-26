 

“Ушла под воду” – домработница раскрыла жуткий случай из жизни Орбакайте

26.05.2023, 11:20, Разное
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Кристина Орбакайте – дочь известной певицы Аллы Пугачевой. Когда наследница Примадонны появилась на свет, та уже активно строила карьеру на сцене. С такой знаменитой мамой детство, взросление и становление Кристины как певицы прошли буквально на глазах у публики. Несмотря на это, некоторые детали ее жизни были скрыты от посторонних. По крайней мере, до сегодняшнего дня.

Накануне экс-домработница Аллы Пугачевой раскрыла подробности детства Кристины Орбакайте в новом интервью. Людмила Дороднова рассказала, что пришла работать к певице, когда ее старшей дочери было восемь лет. А вскоре после ее появления в семье едва не произошло непоправимое.

Однажды сотрудница решила искупать девочку, но водные процедуры пошли не по плану. Из-за того, что ванна в квартире была очень широкой, малышка чуть не утонула. “И Кристина у меня ушла под воду. Окунулась с головой”, – раскрыла жуткий случай Дороднова.

Также домработница рассказала о том, кто воспитывал Кристину, пока ее знаменитая мама строила карьеру. По словам бывшей сотрудницы, большую часть забот по уходу за девочкой брала на себя ее бабушка
Зинаида Архиповна. Впрочем, хлопот с дочкой певицы чаще всего не возникало. Дороднова поделилась, что Орбакайте росла послушным ребенком, хорошо училась в школе и с детства проявляла творческие способности.


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