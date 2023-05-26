В Windows “сломалась” функция копирования и сохранения файлов

В 32-битных обновлениях Microsoft для Windows 10 и 11 нарушены функции копирования и сохранения. Об этом рассказал портал Bleeping Computer.

Некоторые пользователи сообщили, что после установки накопительного обновления они не могут сохранить файлы в Word или Excel. Система выдает сообщение об ошибке “Документ не сохранен”.

Функции “Копировать”, “Вставить” и “Вставить/Копировать” также перестали работать. Компания Microsoft сообщила, что ей известно об этой проблеме, и что исправление будет доступно в ближайшее время. Microsoft посоветовала пользователям повторить команды несколько раз, прежде чем будет достигнут результат. Также можно “откатить” обновление до следующего обновления.