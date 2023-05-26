Мошенники начали оказывать давление на россиян через родственников

Теперь мошенники используют членов семьи выбранной ими жертвы, чтобы оказать давление на человека и заставить его перевести деньги на “безопасный” счет. Об этом пояснила газета “Известия”.

Эта новая афера заключается в следующем: сначала жертва связывается с подставным банком и просит перевести ее деньги на “безопасный счет”, поскольку она якобы находится в опасности. В случае отказа мошенники звонят ближайшим родственникам жертвы, например, ее родителям или супругу. Социальные сети, базы данных, просочившиеся в Интернет, или другие источники могут предоставить номера телефонов членов семьи.

Мошенники убеждают родственника в реальной угрозе, а затем просят манипулировать жертвой. Таким образом, на жертву воздействуют по двум разным направлениям, что повышает вероятность успешной кражи денег.

Ашот Оганесян, основатель службы мониторинга темной сети DLBI и разведки утечек данных, говорит, что это очень опасная форма мошенничества. Он позволяет злоумышленнику выбрать уязвимое лицо на основе данных, например, пожилого родственника, который может быть социально неуверенным. По словам экспертов, в будущем этот вид мошенничества может стать более изощренным и включать в себя атаку на всю семью, используя электронную почту, мессенджеры и голосовые дипскайпы.