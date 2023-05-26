 

Стало известно о записи всех телефонных переговоров Пугачевой

26.05.2023, 10:05, Новости дня
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“А был ли мальчик?” — семнадцатый студийный альбом Аллы Пугачевой, записанный в 2002 году совместно с Любашей, которая также является и автором большинства песен.

“Тогда я был подростком, но понимал, насколько революционная пластика вышла у мамы, – говорит сын Любаши. – Ведь так прежде никто не делал. Фишкой диска стали записанные телефонные разговоры двух певиц между песнями”.

Тогда, правда, казалось, что диалоги между композициями придуманы и озвучены специально. Но сын Любаши это категорически опроверг. “У Аллы Пугачевой вообще всегда записываются все ее разговоры по телефону, уже много лет, – раскрыл он секрет. – Поэтому в диск вошли реальные записи, это не постановка. И вот эти разговоры никому еще неизвестной певицы, поэта и композитора из Запорожья с самым главным человеком в российском шоу-бизнесе и стали особенностью альбома. Это никто специально не придумывал, конечно”.

Кстати, друзья певицы рассказывают, что она не снимает трубку, если видит незнакомый номер. Или же просто молчит, пока не услышит голос собеседника на другом конце.

“А был ли мальчик?” и “Улица, фонарь, аптека” – любимые песни из той пластинки у Андрея Гризли. Сам же он сегодня сделал очень неожиданную версию композиции “Полетели”, знакомой по исполнению четвертым мужем Примадонны – Филиппом Киркоровым.


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