 

Муж Дианы Гурцкая умер неслучайно – мнение экстрасенса

26.05.2023, 10:05, Разное
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Несколько дней назад известная певица Диана Гурцкая стала вдовой. 20 мая скончался ее любимый супруг – замминистра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко. В среду скоропостижно умершего мужа артистки похоронили на Троекуровском кладбище. Однако общественность до сих пор не перестает обсуждать обстоятельства и причины его внезапного ухода.

В день своей смерти Петр Кучеренко собирался вернуться домой из рабочей поездки на Кубу. В самолете супругу Гурцкая стало плохо. Борт экстренно приземлился в Минеральных водах, но спасти пассажира не удалось. Теперь многим не дают покоя вопросы о том, почему смерть забрала 46-летнего чиновника так рано и мог ли он избежать столь скоропостижной и трагической кончины.

Ранее сообщалось, что муж Дианы Гурцкая не хотел лететь в командировку, которая стала последней в его жизни. Некоторые считают, что если бы Кучеренко прислушался к своему внутреннему голосу, трагедии могло бы не произойти. Однако таролог Марианна Абравитова утверждает, что смерть мужчины не была случайностью.

По словам эксперта, Петр Кучеренко был очень духовным человеком и многое успел к своим 46 годам. Если верить картам таро, чиновник ушел из жизни именно в тот момент, когда настало его время.

“Даже если он был бы на земле и вокруг него были бы лучшие врачи – вряд ли они что-то изменили бы. Кармически пришел момент для того, чтобы ему перейти в иной мир”, – объяснила экстрасенс.


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