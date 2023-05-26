Врач объясняет, почему зуд в ногах может возникать вечером и ночью

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26.05.2023, 9:10, Разное
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МедикФорум поговорил с дерматологом Грегори Голдином о том, почему зуд и отечность ног могут возникать вечером или ночью.

Сухая кожа – это проблема, которая может возникнуть в любом возрасте. Однако с возрастом она становится хуже. Зуд усиливается по ночам. В это время организм более чувствителен и отвлекается от собственных сигналов другими делами в течение дня.

Зуд, воспаление кожи, волдыри и инфекции – все это симптомы заболевания кожи. В тяжелых случаях экзема может распространиться на другие части тела.

Синдром беспокойных ног – это неврологическое состояние, характеризующееся постоянным желанием двигать ногами. Синдром характеризуется ощущением покалывания, пульсирующей боли, мурашек или зуда в ногах.

Гипотиреоз вызван низкой активностью щитовидной железы. Зуд может возникать по всему телу, в том числе и на ступнях. Вы также можете испытывать сухость, шелушение и растрескивание кожи.

Желчные соли вырабатываются печенью для облегчения пищеварения. Зуд может возникать, когда у людей с заболеваниями печени накапливается повышенное количество желчных солей.

Раздражение кожи или зуд ног могут быть признаком депрессии, диабета, некоторых видов рака и нервных расстройств.


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