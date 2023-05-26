Глобальные инвестиции в солнечную энергетику превысили вложения в добыч нефти

Согласно новому отчету Международного энергетического агентства, глобальные инвестиции в солнечную энергетику могут достичь $380 млрд в 2023 году и превысить капитальные вложения в добычу нефти.

Аналитики поддерживают увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии, но не призывают к сокращению инвестиций в ископаемое топливо. На самом деле, как подчеркивается в докладе, власти развитых стран должны постоянно поддерживать баланс между долгосрочными и краткосрочными целями. Им также необходимо увеличить поддержку “зеленой” энергетики, не пренебрегая традиционной.

Согласно недавнему исследованию МЭА, российская военная интервенция в Украине спровоцировала энергетический кризис, который ускорил энергетический переход. Это привело к резкому росту инвестиций в “зеленую” энергетику. Принятие “законов о снижении инфляции” США и климатической программы ЕС “Fit for 55 2030”, а также другие события, такие как “закон” США о снижении цен на бензин до единых правил игры для всех стран-членов ЕС, также способствовали росту инвестиций.

По данным МЭА, ожидается, что общий объем инвестиций в энергетику в 2023 году вырастет на 7,7% и достигнет $2,8 трлн. Более $1,7 трлн пойдет в сектор чистой энергетики (включая ВИЭ, атомную энергетику и ВИЭ), а чуть более $1 трлн – в нефтяную и газовую отрасли (в 2017 году потоки инвестиций соотносились 1:1).По расчетам аналитиков, в период до 2021 года капвложения вырастут на 24 и 15 процентов соответственно. 90% инвестиций в чистую энергию (90%) поступает из развитых стран, включая Китай.

В 2023 году инвестиции в солнечную энергетику (прогноз $382 млрд) впервые превысят инвестиции в нефть (прогноз $371 млрд). Для сравнения, десятью годами ранее инвестиции составляли $127 млрд. С прошлого года аналитики МЭА активно призывают отказаться от инвестиций в нефть в контексте климатической повестки дня. Это вызвало недовольство других специализированных организаций, включая ОПЕК. В новом отчете нет подобных призывов ни в отношении нефти, ни в отношении других ископаемых видов топлива. Фактически, МЭА признает, что в среднесрочной и краткосрочной перспективе зависимость от газа и нефти остается высокой (агентство прогнозирует пик их использования в ближайшее десятилетие, а затем снижение), и что сокращение инвестиций в эту отрасль создает серьезные риски для правительств развитых стран. Энергетический кризис, особенно на этом переходном этапе, привел к увеличению использования угля. Инвестиции в уголь выросли более чем на 10% с момента пандемии и будут продолжать расти в 2023 году. Стоимость топлива значительно выросла с момента выхода доклада МЭА и, как ожидается, продолжит расти еще на 10% в 2023 году.