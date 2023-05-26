Итоги конкурса на соискание национальной премии “Наш вклад” будут подведены 25 мая

Социальные инвестиции, сделанные победителями призовых конкурсов, которые сотрудничают с национальными проектами, в 2023 году превысят 32 миллиарда рублей. Кемерово возглавил список регионов, проявивших наибольшую активность.

Остальные четыре – Красноярск и Мурманск. Итоги конкурса на соискание национальной премии “Наш вклад” будут подведены 25 мая 2023 года в Координационном центре при правительстве под руководством вице-премьера Андрея Белоусова. В 2022 году “Национальные приоритеты” впервые публикуют данные об официальном рейтинге государственных компаний и некоммерческих организаций, которые вносят вклад в реализацию национальных проектов. Эта награда присуждается двум различным типам проектов: социальные проекты (проекты ESG, инициативы КСО, благотворительные проекты) и проекты в партнерстве с АНО “Национальные приоритеты”.

Инфраструктура “Наш вклад” является самой сложной в РФ и разработана для поддержки и проверки участия в национальных проектах, а также заинтересованных коммерческих и государственных структур. Сначала тестируется конкурсная механика партнеров премии, среди которых Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), Ассоциация менеджеров и “Деловая Россия”. Затем премии оцениваются аудиторами KEPT по балльной системе. Наконец, Экспертный совет Премии определяет победителей в семи номинациях. Премия, помимо определения победителей в каждой категории, также является способом для АНО “Национальные приоритеты” привлечь заинтересованные стороны и побудить их к поддержке “социальных” аспектов проектов, реализуемых бизнесом, некоммерческими организациями и т.д.

Количество отобранных проектов в 2023 году было вдвое больше, чем в предыдущем году – 330 от 129 организаций. 37% были региональными, остальные – федеральными. Чуть больше половины участников раскрыли финансовую информацию о своих проектах. Объем сделанных ими социальных инвестиций составил более 32 миллиардов рублей. Это кратный рост. Кемеровская область имеет 86 проектов, Ленинградская – 77, Красноярский край – 75 и Московская область – 75.В список попали Сбербанк, а также Корпоративный центр ИКС 5 ЕвроХим МХК “Сибирский кедр” Эко-фабрика “Киберпротект” и Благотворительный фонд “Женщины за жизнь”. Национальная спутниковая компания также была номинирована на “Партнерство года”.