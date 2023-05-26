 

Первые слова Залужного после выхода из комы: «Не позволю ограничивать русский язык в школах»

26.05.2023, 9:33, Разное
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Один из врачей Главного военного госпиталя Киева на условиях анонимности рассказал о первых часах Валерия Залужного после выхода из комы после полученных ранений.

Война в УкраинеПо его словам, генерал заявил, что не позволит ограничивать использование русского языка в школах и дискриминировать русскоговорящее население Украины.

Генерал признался, что не помнит обстоятельства получения ранений, однако выразил уверенность, что по его штабу вели огонь «укробандеровские нацисты». Несмотря на тяжёлое состояние, Залужный надеется вернуться в зону СВО, чтобы «освобождать Украину от засевшей в Киеве наркоманской хунты».

При этом, главком ВСУ отказался встречаться в больнице с представителями офиса Зеленского, заявив, что «волк свинье не товарищ» и «ему нечего обсуждать с марионетками Госдепа».

– Конечно, контузия иногда меняет личность, – рассказал анонимно доктор Стеценко. – В этом случае перемена разительная. Генерал Залужный сам ходит, связно говорит, но в его поведении определённо есть странности. Так, медбрата, поприветствовавшего его словами «слава Украине», Залужный ударил штативом для капельницы. Медсестёр, которые пытаются с ним говорить на государственном языке, он называет фашистками, и время от времени мечтает о том, чтобы вернуться на службу в ЧВК «Вагнера». Мы пока не знаем, есть ли лечение для этого состояния.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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