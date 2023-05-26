Индикатор бизнес-климата снизился в мае

Индекс делового климата Банка РФ (BCI), отражающий фактические и ожидаемые изменения спроса и производства в основных секторах экономики, снизился в мае до 7,9 пункта с максимального значения в 9,4 пункта в апреле. Индекс по-прежнему выше уровня марта.

В мае индекс делового климата в настоящем, основанный на изменениях производства и спроса за последний месяц, снизился с 3,4 до 2,3. Индекс краткосрочных ожиданий, измеряющий изменение выпуска и спроса в следующем квартале, снизился с 15,6 пункта до 13,6.

Очевидно, что динамика деловых оценок в этом секторе неоднородна. В апреле снизились индексы в сельском хозяйстве, сфере услуг и промышленности. В таких секторах, как строительство, транспорт и хранение, оценки текущего производства продолжили расти и находятся вблизи своего максимального значения. Наиболее заметное снижение было отмечено в горнодобывающей промышленности, оптовой торговле и производстве электроэнергии, газа и пара. В строительстве, транспортировке и хранении наблюдался рост. В розничной торговле и сельском хозяйстве наблюдалось небольшое замедление темпов сокращения.

Ожидания компаний стали ниже, чем месяц назад (это первое снижение в этом году). Наиболее заметное снижение оптимизма наблюдалось в торговле и сфере услуг. Оптимизм также был выше в производственном секторе, при этом наибольший оптимизм наблюдался среди производителей инвестиционных товаров. В большинстве отраслей динамика индекса замедлилась – за исключением строительства и транспорта. Добывающие отрасли продолжают оставаться слабыми, и ситуация в них ухудшается. Производственные ожидания по потребительским товарам и инвестиционным товарам всегда высоки.

Центральный банк заявил, что снижение оптимизма в отношении будущего спроса наиболее заметно в горнодобывающем секторе из-за эмбарго на экспорт и ограничения цен, а также в оптовом и розничном секторах из-за умеренного поведения потребителей. В этом контексте в мае, как и в апреле, расходы предприятий увеличились, а экономика в целом выросла (особенно в строительстве и торговле), в то время как ценовые ожидания снизились после роста, наблюдавшегося в течение двух предыдущих месяцев.