Zа Vойну: Война до победы

Сергей Переслегин о проблематики войны до победного конца.

Война до победы

В Первой мировой Германия каждый год ставила перед собой новые военные цели и формулировала условия, на каких она будет заключать мир. Но с каждым годом положение Германии ухудшалось, особенно к 1916 г. Наблюдалось все большее расхождение между военной и политической реальностью и теми требованиями, которая она ставила для заключения мира. Было понятно, что Германии надо выходить из войны на любых основаниях, вплоть до согласия на мир без аннексий и контрибуций (как формулировали большевики) или отдать Эльзас, но сохранить за собой Лотарингию. Но Германия продолжала требовать французских, бельгийских, русских территорий, британских колоний. Это означало, что Германия не может согласиться ни на какой мир, кроме своего полного поражения. И именно поражение Германии и пришлось в конце концов принять.

Украина первая в мире медиадержава, об этом мы неоднократно говорили. Противники России ведут эффективную информационную войну. Запад громко объявил победу, когда были сбиты самолеты и вертолеты в Брянской области, а когда был поражена система ПВО Патриот, то было заявлено что он слегка пострадал.

Завершилась битва за Бахмут. Борьба за город продолжалась больше полугода. Это серьезная победа. Россия естественно ждет вменяемых предложений по завершению конфликта. Контрнаступление ВСУ так и не началось. Это значимый результат на физическом поле битвы. Запад и Украина опять отвечают в коммуникационном пространстве, что они не согласятся ни на какой мир, кроме полного поражения России. Они настаивают на мире на условиях Зеленского, мире, разрушающем российские элиты, мире, отдающем Украине все захваченные территории, которые стали российскими.

Россия заинтересована рано или поздно завершить эту войну. Раз не удалось завершить войну в форме блицкрига, то теперь нет заинтересованности делать это слишком быстро, т.к. условия войны позволяют России с меньшими оглядками проводить многие изменения в экономической области.

Украина по своему культурному коду была бы согласна на мир на любых условиях, но это абсолютно не устраивает украинские элиты. Мир придет в Украину после смены этих элит, и речь идет о том, когда это произойдет и при каких обстоятельствах. На данный момент времени можно сказать с уверенностью, что по количеству погибших на одну ротацию элит Россия сейчас резко выигрывает у Украины. Мы заменяем руководство при больших потерях гораздо быстрее и энергичней, чем это делают украинцы.

США безусловно заинтересованы, чтобы конфликт как-то успешно завершился до выборов президента. Но по большому счету Америке не так и важно, как закончится конфликт и когда. А в Европе сейчас в принципе не хотят прекращения конфликта. И даже если он завершится на их условиях полным разгромом России, будет поставлен крайне неприятный вопрос – что делать дальше? Они сейчас, как Россия и Украина, могут списать внутренние проблемы на войну. Но эта возможность скоро будет зачеркнута. Поэтому коллективный Запад утверждает на саммите G7, что им мир не нужен, и, по-видимому, Россия и Украина будут воевать до полной победы одной из сторон. После чего коллективный Запад признает мир в форме – мы никогда этого не признаем, но пока согласимся, что есть нынешние реалии. Реалии разделения Кореи существуют больше 60 лет и так и не признаны Западом. Здесь будет происходить то же самое.

Генсек Гутерреш сделал интересное заявление о необходимости реформирования ООН и реформирования валютной мировой системы, приведении их к новым реалиям. Но какие ТНК согласятся выполнять распоряжения ООН? Это выглядит нереально.

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