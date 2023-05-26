Составляем карту последствий столкновения на кыргызско-таджикской границе

В сентябре прошлого года на спорных участках кыргызско-таджикской границы вспыхнули столкновения, которые затронули тысячи мирных жителей. По данным кыргызских властей, во время столкновения в Кыргызстане были эвакуированы более 136 000 человек, а из отдельных районов Таджикистана, по оценке местного отделения Международного общества Красного Креста и Красного Полумесяца, эвакуировали около 20 000 человек. В отчете Human Rights Watch, опубликованном ранее в этом месяце, задокументирована гибель 37 гражданских лиц в ходе столкновения. Правозащитники обвиняют обе стороны, которые, судя по всему, совершали военные преступления против гражданского населения.

Усиление милитаризации вдоль границы, использование тяжелого вооружения и ущерб гражданским зданиям и инфраструктуре ознаменовали то, что эксперты по региону назвали эскалацией «интенсивности и масштабов последствий» по сравнению со столкновениями. которые происходили в предыдущие годы.

Чтобы помочь оценить влияние этих событий на гражданское население, Беллингкэт создала интерактивную карту, на которой показаны очевидные изменения, которые претерпели здания после столкновений, и определены объекты гражданской инфраструктуры и частной собственности, которые, вероятно, пострадали. Хотя наш анализ не показывает, кто может нести ответственность за изменения, которые претерпели здания, он дополняет исследование Human Rights Watch (HRW), которое показало, что гражданская инфраструктура и частные владения были преднамеренно разрушены в нескольких селах на территории Кыргызстана.

Используя спутниковые снимки Google Earth Pro, NASA FIRMS и Planet Labs, а также материалы социальных сетей и средств массовой информации, Беллингкэт изучила интересующие нас районы, выделив места, где изменения, произошедшие со зданиями, можно наблюдать на спутниковых снимках. Там, где это возможно, мы геолоцировали инциденты, используя доступные кадры из социальных сетей и других источников. Однако жесткие ограничения на средства массовой информации и социальные сети в Таджикистане означают, что количество доступных постов, опубликованных в этой стране, ограничено. В других случаях мы выявили представляющие интерес здания, где на спутниковых снимках наблюдались изменения. Эти случаи требуют дополнительного исследования. Изменения в зданиях, наблюдаемые на спутниковых снимках, не являются убедительным доказательством ущерба, причиненного во время столкновения, но служат отправной точкой для расследования с точки зрения исследователей, заинтересованных в том, чтобы определить возможные районы, где наблюдались последствия столкновения.

В некоторых случаях у нас был доступ к спутниковым снимкам высокого разрешения, снятым за несколько дней до и вскоре после сообщений о столкновениях. Мы также получили и просмотрели спутниковые снимки в более низком разрешении, которые, хотя и делаются более часто, позволяют различить меньше деталей. Также возможно, что на спутниковых снимках зафиксированы не все случаи повреждения. Таким образом, созданная нами карта представляет собой подробную, хотя и неполную, картину районов, где здания претерпели изменения во время столкновения. С уверенностью можно говорить, что мы наблюдали изменения в 379 зданиях в 11 селах и 1 городе Кыргызстана и в 19 зданиях в четырех селах Таджикистана, которые были зафиксированы в течение нескольких дней после столкновения. Беллингкэт связалась с министерствами иностранных дел Таджикистана и Кыргызстана по поводу наших выводов. На момент публикации статьи министерство иностранных дел Таджикистана не ответило. Министерство иностранных дел Кыргызстана на момент публикации не ответило на наши вопросы напрямую, но отослало нас к своему недавнему ответу Human Rights Watch. В письме, направленном 11 апреля 2023 года в адрес HRW, правительство Кыргызстана сообщило, что были сожжены в общей сложности — 418 жилых домов и других зданий, 27 объектов социального назначения, в том числе 12 школ, 9 детских садов и 6 медучреждений «в ходе вооруженной агрессии со стороны военнослужащих и незаконных бандформирований Республики Таджикистан».

История пограничных столкновений

Баткенская область — самый западный регион Кыргызстана, который граничит с Узбекистаном на северо-востоке и Таджикистаном на северо-западе, юге и западе; она включает в себя два эксклава, принадлежащих Таджикистану, а также ряд эксклавов, принадлежащих Узбекистану.

С момента распада СССР и обретения республиками независимости, только около половины почти 1000-километровой границы Таджикистана и Кыргызстана подверглась демаркации. Границы в регионе были размежеваны при советской власти и образовали сложную, спорную границу; после провозглашения независимости в 1991 году споры о доступе к природным ресурсам и усилившаяся милитаризация границ еще больше усилили напряженность. Как ранее писала Беллингкэт, доступ к воде является одной из постоянных проблем в приграничном регионе. Оценки разнятся, но «Радио Свобода» сообщает, что с момента обретения независимости между двумя странами произошло более 100 пограничных инцидентов.

В ходе последнего по времени столкновения в сентябре 2022 года обе стороны сообщили, что гражданские дома и здания были сожжены дотла, и обвинили друг друга в развязывании конфликта и в «вооруженной агрессии».

Как мы изучали последствия?

Поскольку пострадало несколько сел, многие из которых имели похожие названия, поначалу было трудно выявить возможные инциденты и нанести их все на карту. Чтобы наметить области потенциального ущерба, мы выполнили шаги, описанные ниже.

Сообщалось, что во время столкновений многие дома были сожжены дотла, поэтому первым делом мы использовали данные NASA FIRMS для выявления «горячих точек», которые могли быть результатом пожаров, возникших во время столкновений, Эта методология Беллингкэт ранее была изложена здесь (доступна только на английском языке — прим. ред.) 16 сентября произошел ряд интенсивных столкновений, и спутниковые данные NASA FIRMS оказались особо полезны в выявлении крупных участков возможного ущерба, причиненного в тот день. Таким образом, мы определили 10 приграничных сел, где можно было увидеть повышение температуры. Следует, однако, отметить, что «горячие точки» на снимках NASA FIRMS могут обозначать не только пожары, а также могут объясняться деятельностью, не связанной с конфликтом. Как правило, данные NASA FIRMS хороши для обнаружения больших площадей, где наблюдаются тепловые аномалии, которые могут свидетельствовать о пожаре. Однако эти данные не всегда показывают более мелкие аномалии, а также не отображают отдельные здания, поэтому мы также использовали другие источники информации, чтобы выявить другие области, где сообщалось о повреждениях в результате столкновений.

Спутниковые данные NASA FIRMS показывают горячие точки, выявленные вдоль некоторых участков кыргызско-таджикской границы 16 сентября 2022 года.

Разбираем спутниковые снимки

Мы обратились к снимкам Google Earth Pro и Planet Labs, опираясь на приблизительные координаты тепловых очагов, выявленных NASA FIRMS, а также районов, о которых сообщалось в других открытых источниках. Даты съемки доступных спутниковых снимков в высоком разрешении, сделанных до и после столкновения, различались. Примерно в трети случаев мы использовали спутниковые снимки, сделанные в день столкновений или сразу после них. Другие были сняты несколько дней или недель спустя. В двух случаях разница времени съемки имеющихся спутниковых снимков составила примерно полтора года. Мы всегда стремились использовать спутниковые снимки самого высокого разрешения, доступные для каждого потенциального инцидента.

Одна интересная деталь, выявленная в ходе этого исследования, заключалась в том, что, как мы заметили, многие здания в селе Максат в Кыргызстане, вероятно, пострадали как в ходе предыдущих столкновений, так и в результате тех, которые произошли в 2022 году. Мы обнаружили, что 17 зданий в Максате уже отсутствуют на спутниковых снимках, сделанных через восемь дней после пограничных столкновений в апреле 2021 года, что указывает на их возможное разрушение. На спутниковых снимках видно, что те же самые здания были восстановлены во второй половине 2021 года. Однако они снова пропали со спутниковых снимков, сделанных после столкновений в сентябре 2022 года.

Густой дым над селами Ак-Сай и Капчыгай 16 сентября 2022 года. Фото: Planet Labs PlanetScope Scene.

Чтобы учесть разные даты доступных спутниковых снимков (а также дополнительно подтвердить, что здания претерпели изменения именно во время столкновения), мы также изучили снимки PlanetScope Scene от Planet Labs. Разрешение (три метра) на снимках PlanetScope ниже, чем у предлагаемого Planet SkySat (0,5 м) или на некоторых снимках, доступных в Google Earth Pro, но он делает снимки намного чаще. Благодаря снимкам с PlanetScope мы смогли идентифицировать дым, который поднимался над селами в день, когда сообщалось о столкновениях. Это также позволило нам сравнить изображения, сделанные за день до и после столкновений, что позволило легко обнаружить ясное изменение цвета и характера зданий, видны на этих спутниковых снимках. Это может означать разрушение этих объектов. В некоторых районах, где было разрушено несколько зданий или где были дома с красными или коричневыми крышами, которые сливались с фоном на снимках с низким разрешением, нам было трудно увидеть изменения отдельных зданий. Вкупе с тем фактом, что каждое здание представлено одним пикселем, это создает некоторую погрешность при использовании данного метода.

Очевидные изменение зданий можно увидеть на спутниковых снимках PlanetScope, сделанных над селом Капчыгай. Фото: Слева — снимок PlanetScope от 15 сентября 2022 года, справа — снимок PlanetScope от 17 сентября.

Определение местоположения повреждений зданий

Беллингкэт также смогла определить местоположение зданий, которые представляются поврежденными, изучив сообщения в социальных сетях и видеоматериалы, опубликованные различными СМИ, на которых запечатлены последствия столкновений. Следует еще раз отметить, что отсутствие свободы СМИ в Таджикистане означает, что из этой страны было опубликовано мало информации в открытых источниках, которую мы могли бы изучить. Напротив, несколько кыргызских и мировых средств массовой информации посетили пострадавшие районы Кыргызстана после столкновений, тем самым предоставив исследователям множество видео- и фотосвидетельств для идентификации. Таким образом, это не был всесторонний анализ, но он позволил нам определить местоположение ряда зданий, которые, по-видимому, были повреждены в результате столкновения, и связать их с изменениями, наблюдаемыми на спутниковых снимках.

Например, нам удалось определить местоположение ряда поврежденных зданий в селе Достук, используя кадры из социальных сетей, снятые после сообщений о столкновениях. 19 сентября в прокыргызском telegram-канале «Чек Ара» (На русском языке «Граница») было опубликовано трехминутное видео. Человек, снимающий происходящее, говорит на кыргызском: «Вот мое село» и далее наводит камеру на ряд разрушенных зданий. Человека, который снимает видео, судя по всему, сопровождает вооруженный кыргызский солдат.

Скриншот из видео, опубликованного 19 сентября в прокыргызском telegram-канале «Чек Ара», на котором показан ущерб, нанесенный зданиям в селе Достук в результате столкновений между Таджикистаном и Кыргызстаном.

На кадрах виден уличный указатель «Улица Абдираима Казы», но поиск этого названия улицы на картах Google, Яндексе и 2ГИС (картографический сервис, популярный в Кыргызстане) не дал никаких результатов. Однако на заборе одного из зданий можно разглядеть табличку меньшего размера; хотя она выглядит очень размыто, на ней можно разобрать надпись «Достук-3 25». Этот адрес не отображается ни в одном картографическом сервисе, однако на видео содержится важная подсказка: кадры были сняты в селе Достук. В Баткенской области Кыргызстана есть два села с названием Достук, но уличные изображения Google не доступны ни для одного из них. Однако, присмотревшись более внимательно к зданиям на опубликованных кадрах, а также к форме гор на заднем плане видео и к другим географическим особенностям и объектам, мы смогли сопоставить их с особенностями, наблюдаемыми на спутниковых снимках села Достук, расположенного примерно в 16 км к западу от города Баткен.

Было несколько случаев, когда мы обнаружили свидетельства повреждения зданий и инфраструктуры, включая мосты и пограничные пункты, но не добавили их на карту из-за отсутствия последних актуальных спутниковых снимков. Тем не менее, эти и другие инциденты заслуживают дополнительного исследования.

Сообщается, что после окончания эскалации обе стороны участвуют в переговорном процессе о демаркации границы, которая давно является предметом споров, и возобновлении работы пограничных переходов, которые остаются закрытыми с 2021 года. Ранее переговоры между сторонами зашли в тупик из-за разногласий по поводу того, какие именно карты советской эпохи использовать. Пока неизвестно, будет ли достигнут прогресс, который дал бы людям, живущим в приграничных районах, надежду на большую безопасность в будущем.

Нарине Хачатрян внесла свой вклад в это исследование, а Мигель Рамальо из исследовательской технической команды Беллингкэт создал интерактивную карту. Волонтеры Глобального проекта аутентификации (инициативы Беллингкэт) также внесли свой вклад в исследования для этого материала.

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Источник: Беллингкэт*

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