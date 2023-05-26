 

За мытье машины на даче в России предусмотрен штраф – юрист

26.05.2023, 7:42, Разное
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Некоторые граждане, желающие сэкономить, предпочитают мыть личный автомобиль прямо на территории дачного участка, там же они производят мелкий ремонт машины, совершенно не задумываясь о последствиях. Однако при бдительных соседях сэкономить не выйдет.

По словам юриста Андрея Попельнюха, за мытье машины на даче в России предусмотрен штраф. Как отмечает VSE42.RU, при этом ограничения распространяются на участки, находящиеся в составе
садового некоммерческого товарищества.

Эксперт уточнил в интервью РИА Новости, что штраф за административное правонарушение достигает до пяти тысяч рублей. Однако это еще полбеды. Нарушителя могут обязать возместить экологический ущерб, если, к примеру, грязная вода или химикаты проникнут в почву.

По данным Общественной службы новостей, для начала проверки достаточно всего лишь жалобы от соседей. Далее собственник дачи или само СНТ могут обратиться в компетентные органы для проведения экологической экспертизы.

Кстати, в России могут ввести наказание и для тех, кто предпочитает отдыхать не на даче, а в городской квартире. Правительственная комиссия предлагает установить штраф для нарушителей тишины в дневное время.

Как ранее сообщали “Дни.ру”, власти полагают, что из-за перехода многих россиян на удаленный формат работы, шум в доме в дневное время суток стал для граждан актуальной проблемой.


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