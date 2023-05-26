Загадочные явления в лесах, когда что-то заманивает человека или перемещает в другую реальность

Каждый год во всех странах бесследно пропадает множество человек, отправившихся отдыхать на лоно природы. Как правило они теряются и умирают от жажды, или на них нападают хищники, но могут быть и более зловещие причины.

Есть истории о том, как туристы внезапно попадали в совершено незнакомую местность и все это сопровождалось очень странными явлениями, а потом снова возвращались в обычное окружение.

Может быть бесследно пропавшие тоже оказывались в такой ситуации, но путь назад им найти уже не удавалось?

* * *

В октябре 1925 года мужчина по имени Роланд О'Коннор отправился на охоту со своим братом в местечко Авалон, что на острове Ньюфаундленд, Канада. Весь день они безуспешно перемещались верхом на лошадях по лесам, но им так и не удалось никого подстрелить.

Когда наступил вечер, они разбили лагерь, но затем Роланд решил проверить небольшую рощу неподалеку. Он сел на лошадь, подозвал своего пса и отправился туда.

Вскоре лошадь начала дергаться и нервно ржать, словно ее что-то напугало, и собака тоже начала вести себя странно: она стала скулить и бегать кругами.

Затем Роланда внезапно окружил "гул неразборчивых голосов" и тут он заметил, что теперь он находится в совершенно незнакомой ему местности. Никакой небольшой рощи тут не было, зато со всех сторон находились высокие деревья, утесы и большие валуны, а тропа, по которой он ехал, полностью исчезла.

Какое то время он бесцельно бродил среди деревьев и камней, а потом догадался выстрелить из ружья в воздух, чтобы привлечь внимание своего брата. Но брат в ответ не выстрелил и не пришел, после чего Роланд решил остановиться и переждать ночь на одном месте.

Когда наступило утро, он проснулся и увидел, что находится прямо на пропавшей тропе и совсем неподалеку от лагеря, где был брат. Он тут же вернулся к брату и нашел его очень удивленным. Брат рассказал Роланду, что искал его по округе всю ночь, но так и не нашел. И никаких выстрелов он тоже не слышал.

* * *

В 1988 году в лес того же полуострова Авалон отправился мужчина по имени Джим Линч. Он жил неподалеку в частном доме и регулярно ходил по одной и той же тропинке в лес за дровами. Но когда он пошел в этот раз, то вдруг увидел развилку на тропе, которую никогда не видел раньше.

Сильно озадаченный, он решил немного пройтись по новой тропе, но вскоре наткнулся на новую развилку. Это его еще больше встревожило и он решил вернуться обратно. Но когда он пошел по тропе назад, то наткнулся на большой холм, которого никогда тут не видел.

И не просто наткнулся, а оказался на его вершине и внизу была видна тропа. Не успел он сделать и нескольких шагов, как вдруг понял, что теперь он находится у подножия холма рядом с тропой.

"Как я туда попал, я не знаю. Я думаю, что меня вознесли и перенесли туда. Я никогда не спускался туда сам, уверен в этом…", – рассказывал он позже.

Он еще какое-то время блуждал по лесу, прежде чем наконец вышел на знакомую тропу и вернулся домой. Для него прошло максимум около часа, но оказалось, что уже утро и его семья искала его весь вечер и всю ночь.

* * *

В газете "Irish Central" была опубликована история мужчины по имени Дэнни из графства Керри, Ирландия, которая произошла с ним когда он был 6-летним ребенком.

В тот день его большая семья устроила пикник в парке и он находился с ними, а потом решил побегать неподалеку. А затем он заблудился и не помнит о том, что тогда случилось с ним, но его отец рассказывал ему об этом:

"Через некоторое время мой отец заметил, что меня нет рядом, и он пошел искать меня. Он бродил по парку и не видел меня нигде. Он обходил все круг за кругом, не находя никаких моих следов. По-видимому, он начал беспокоиться, хотя и был уверен, что я все еще где-то там, просто прячусь от него.

Он подошел к краю одного из прудов и прислушался, чтобы услышать, может быть я кричу рядом. Потом он посмотрел вниз на воду и заметил необычное ярко-зеленое растение неглубоко под водой. Растение показалось ему уж слишком странным, и что-то в нем пробудило его любопытство.

По причине, которую он до сих пор не может объяснить, он опустился на колени, опустил руку в воду и схватил это ярко-зеленое растение. Он вытащил растение, и когда оно начало появляться, он понял, что это было не растение, а мои волосы, за которые он ухватился.

Он поднял меня в воздух, и я просто спокойно смотрел на него, затем он опустил меня на траву, и я мирно сел. Он в шоке уставился на меня и спросил, что случилось. На своем примитивном детском языке я сказал ему, что играл с другими детьми. Эти дети сказали мне последовать за ними в воду, и я играл с ними там, под водой.

Самое странное в этой истории то, что я несколько минут сидел на дне пруда, но я никак не пострадал, и когда он вытащил меня из воды, я был спокоен и вел себя так, как будто ничего травмирующего не произошло".

* * *

Следующая история была опубликована в англоязычном журнале об аномальных явлениях "Fortean Times" и не было указано, в какой год она произошла и где именно. История начиналась с того, что где-то в сельской местности 19-летняя девушка пропала по пути домой, когда возвращалась от соседки.

Ее начали искать и обыскали все вокруг, когда девушка внезапно объявилась возле своего дома вся в слезах и в состоянии нервного срыва.

Когда она немного успокоилась, она рассказала, что шла по дороге к дому, когда вдруг что-то силой дернуло ее в сторону и потянуло в противоположном направлении. А когда она стала сопротивляться и пытаться вернуться обратно, то натыкалась руками на некий невидимый барьер.

Так она билась до темноты и с каждым разом невидимая сила отталкивала ее все дальше от дома. Когда наступила ночь, девушка видела, как вокруг бродят люди, которые искали ее, выкрикивая ее имя. Она кричала им в ответ, но они не видели и не слышали ее.

А затем невидимый барьер исчез так же внезапно, как и возник, и девушка наконец смогла добраться до дому. Но она была в таком сильном шоке, что, как указывалось, в итоге сошла с ума.

* * *

22 сентября 2012 года 53-летняя Линда Артега и ее 56-летний брат Эдди Хафф отправились в пеший поход по лесу в штате Арканзас, США, недалеко от города Сент-Джо. Вечером ее брат вернулся домой и сказал, что проводил сестру в дом ее семьи и что она в безопасности, но Линды нигде не было. Никто не видел ее с момента ухода в поход.

Были начаты поиски и в тот же день Линду Артега нашли в лесу в странном состоянии. Она была очень напугана и вся на нервах. Когда ее стали расспрашивать, она рассказала, что ее брат был ранен и она стала пытаться просить помощи у других туристов, каких на тропе было множество, но те вели себя так, словно не слышали ее и не видели.

Также она рассказала, что все это время вокруг нее кружили какие-то темные фигуры. Она говорила, что они прятались в кустах и это были "странные люди, очень странные люди".

Один из тех, кто нашел Линду Артега, описывал ее состояние как "не в себе" и даже предполагал, что она, может быть съела какие-то галлюциногенные ягоды. Что произошло с Линдой, так и осталось загадкой.

* * *

Следующий случай произошел с 11-летней девочкой, когда она и ее семья отправились в леса Нью-Гэмпшира. И там с ней случилось что-то, чего она вообще не помнит, но о чем рассказали ей ее родители и тетя.

"Тетя разбудила меня и спросила "Ты помнишь, что произошло прошлой ночью?" Я покачала головой "Нет" и я видела, что мою тете прямо трясет от переживаний. И она начала рассказывать о той чрезвычайно странной ночи, которую я не помню.

Моя тетя рассказала, что примерно в 2 часа ночи она проснулась от того, что дверь их трейлера была широко открыта. Она быстро проверила койки и заметила, что меня нигде нет. Она разбудила моих маму и папу, а затем мои мама и папа взяли фонарики и начали лихорадочно искать меня вокруг.

Моя тетя осталась в трейлере, потому что с нами были еще четыре ребенка и они спали. После напряженных 10-минутных поисков мой отец наконец нашел меня. Я стояла за деревьями примерно в 10 метрах от него.

Я просто стояла там в темноте, с полностью открытыми глазами, но совершенно не реагировала на появление отца. На мне не было обуви, не было фонарика, и я была одета только в шорты и футболку.

Отец сказал, что схватил меня за руку и повел обратно в лагерь. Он спросил меня: "Что случилось? С какой стати тебе приспичило уходить одной в ночи?". И я сказала ему "Мне нужно подождать здесь, папа! Давайте просто останемся здесь!". И затем я начала плакать, когда они с папой вели меня обратно к трейлеру.

Всякий раз, когда я вспоминаю эту историю, у меня возникает болезненное странное чувство. Слава Богу, что моя тетя проснулась вовремя! Важно отметить, что я никогда не ходила во сне ни до, ни после той ночи. Это был единичный случай, который мог бы закончиться совсем по-другому, если бы мне так не повезло.

Моя мама была так расстроена, что решила избавиться от трейлера, и после той ночи мы почти не ходили в походы".

* * *

В августе 1897 года в американском штате Мэн пропала 6-летняя девочка по имени Лилиан Карни, которая вместе с родителями собирала чернику. По словам родителей, она исчезла прямо у них из-под носа.

В районе были начаты поиски, в которых приняли участие более двухсот волонтеров. Они прочесывали лес, выкрикивая имя девочки, но безрезультатно. А потом вдруг кто-то из них наконец наткнулся на Лилиан, которая сжалась в комок и находилась в трансоподобном состоянии.

Когда ее растормошили и спросили, где она была, она ответила, что она была в лесу, где все время светило солнце. Это было довольно странно, учитывая, что погода на момент ее исчезновения была сильно облачной.

Кроме того, девочку искали на протяжении 46 часов, то есть она провела в лесу и ночь, но она вообще не помнила про ночь.

* * *

Следующий очевидец отправился в поход на два дня с группой бойскаутов в лес штата Нью-Гэмпшир. Они отлично провели время в лесу, в том числе стреляли из самодельных луков по мишеням. И когда они уже готовились уехать, его послали на ту поляну убрать мусор и собрать луки.

Он закончил всю работу и уже собрался возвращаться в группе, как все звуки в лесу исчезли и он слышал лишь некое жужжание. А затем он заметил неподалеку среди деревьев участок с просветом и пошел туда, как будто что-то потянуло его.

"Когда я углубился в лес, я почувствовал, что меня стало все сильнее тянуть туда. Лес был в глубокой тени, со странной группой из четырех деревьев примерно в 30 метрах от меня от нас, освещенных лучом света, падающим под углом сверху.

Свет был не обычным послеполуденным желтым солнечным светом, а очень странного золотистого цвета. Свет падал на деревья таким образом, что основания деревьев маняще светились. Когда остальной лес был в тени, а деревья освещались, это создавало странное туннельное видение.

Желание отправиться исследовать эти четыре дерева теперь было почти непреодолимым. В голове словно звучало "Приходите сюда посмотреть! Приходите скорее! Приходите прямо сейчас!" и это было очень настойчивым. Моя голова раскалывалась, как будто при головной боли, только без боли.

Когда я собирался сделать еще один шаг вперед, другое – отдельное – "чувство" из глубин моего существа начало кричать мне, чтобы я НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИЛСЯ. Я мгновенно, интуитивно, понял, что, несмотря на то, насколько заманчивым был этот призыв, если я продолжу двигаться вперед к этим деревьям, я буду потерян для мира.

Это специфическое впечатление "потерянности для мира", глубоко напугало меня. Чувство "Это всё Неправильно!" и "Опасность!" были для меня осязаемы. Это каким-то образом преодолело принуждение. Я быстро оглянулся назад и увидел луки, лежащие на земле, и я думаю, что видение части реальности помогло мне освободиться от "зова".

Внезапно я почувствовал пустоту в животе и начал медленно прокладывать путь назад из леса. Я не сводил глаз с этих деревьев, как будто столкнулся лицом к лицу с хищником. Я не хотел поворачиваться к ним спиной. Я не мог повернуться к ним спиной.

Вернувшись и пройдя через стрельбище, моя голова почти мгновенно прояснилась. Я снова мог слышать звуки из лагеря и чувствовать ветер. Я посмотрел на то место, откуда только что вышел, и теперь это место казалось совершенно обычным.

Я немедленно схватил первую партию снаряжения и направился обратно в лагерь. По какой-то причине я никому не рассказал в лагере о том, что пережил. Во время моей последующей поездки за последней партией оборудования абсолютно все было нормально, но я держался подальше от этого леса.

Что особенно запомнилось, так это впечатление "потерянности для мира". Это было так ясно, зловеще и окончательно. Я не могу выразить, насколько по-настоящему меня тянуло углубиться в эти леса, чувство, что я отдаюсь им (что бы это ни было)…Я точно знаю, что случилось бы что-то нехорошее, если бы я не прислушался к этому предупреждению.

Я знаю, что мой опыт был очень реальным и очень пугающим. Я также убежден, что я бы не вышел оттуда, если бы продолжал идти вперед".