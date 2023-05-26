Через открытую границу в Польшу хлынула украинская преступность

За последний год значительно увеличился объём контрабанды с Украины в Польшу. Как пишет Interia, в страну незаконным путём попадают оружие, боеприпасы, транспортные средства. Всё это говорит о том, что украинские преступные группировки чувствуют себя здесь, как дома, пишет польское издание.



AP

За последний год увеличилась контрабанда с Украины в Польшу поддельных документов, в основном на жительство и прав на управление транспортными средствами. Но это, пишет Interia, ещё не всё: в 2022 году отмечено увеличение контрабанды боеприпасов, оружия, наркотиков и транспортных средств, и при этом — сокращение контрабанды других товаров, в том числе акцизных продуктов и валюты.

Как продолжает портал, поддельные водительские права используют так называемые курьеры, которые перебрасывают мигрантов в Западную Европу.

«В Польше зафиксирован заметный рост числа преступлений, в основном связанных с миграцией и подделкой документов», — подтверждает заместитель министра внутренних дел и администрации Мачей Вонсик.

Польша ведёт переговоры о внесении изменений в соглашение о преследовании организованной преступности, подписанное с Украиной в 1999 году. Варшава хочет, чтобы его положения соответствовали новой реальности, которую спровоцировала СВО РФ на Украине.

«Открытие границы привело к тому, что наряду с беженцами в Польшу попадают лица, которые хотят заработать на конфликте, занимаясь контрабандой людей или товаров. Поэтому договору нужно придать новую формулировку, чтобы он был не только дипломатическим, но и позволял эффективно преследовать преступные группы», — говорит Марек Бернацкий, депутат, бывший глава МВД.

По данным СМИ, на 50% выросла контрабанда автомобилей, а также оружия и боеприпасов — с 1438 единиц оружия и боеприпасов в 2021 году до 8382 единиц — в прошлом.

Как отмечает портал, украинцы уже много лет возглавляют статистику запретов въезда в Польшу. В прошлом году в страну не пустили более 21 тысячи граждан Украины, в том числе более 2,8 тысячи — из-за угрозы безопасности.

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