 

Собянин: Москва стала победителем международной инвестиционной премии Annual Investment Meeting

26.05.2023, 6:21, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Столица победила в номинации “Центральная Азия, Кавказ и Россия”. Собянин отметил, что ежегодно в Москве растет количество значимых инвестиционных проектов, что позволяет развивать инфраструктуру и создавать новые рабочие места.

Градоначальник рассказал, что в столице строят современные промышленные, научные и культурные объекты. Условия ведения бизнеса выгодны российским и международным инвесторам.

Мэр уточнил, что столица привлекла более 250 миллиардов долларов иностранных вложений.

Инвестиционной активности способствуют городские меры поддержки. Предприятия имеют возможность снизить региональную налоговую нагрузку, получить льготный кредит на развитие производства.

“Инвестиционная премия AIM еще раз доказала, что система привлечения инвестиций в городскую экономику работает очень качественно. Ведь в таких международных премиях мы конкурируем с мировыми финансовыми центрами”, – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Российская столица входит в топ-10 мировых мегаполисов по инновационной привлекательности. Москва заняла второе место по количеству технопарков.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Вопреки санкциям россияне продолжают активно путешествовать — просто не в Европу

26.05 / Запад недооценивает важность новой эры российско-китайского партнёрства

26.05 / Дом по программе реновации появится на Херсонской улице Москвы

26.05 / Американский подполковник – у США лишь одна цель — навредить России за счёт украинцев

26.05 / Звезде шоу “Дом-2” потребовался психотерапевт после развода с мужем

26.05 / ГК “КОРТРОС” построит новый жилой комплекс в Южном порту к 2027 году

26.05 / Стало известно о записи всех телефонных переговоров Пугачевой

26.05 / Онлайн-сервис по расчету мест для парковки у домов появился в Подмосковье

26.05 / Квартиры в ЮЗАО названы самыми желанными

26.05 / Через открытую границу в Польшу хлынула украинская преступность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика