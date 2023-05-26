Собянин: Москва стала победителем международной инвестиционной премии Annual Investment Meeting

Столица победила в номинации “Центральная Азия, Кавказ и Россия”. Собянин отметил, что ежегодно в Москве растет количество значимых инвестиционных проектов, что позволяет развивать инфраструктуру и создавать новые рабочие места.

Градоначальник рассказал, что в столице строят современные промышленные, научные и культурные объекты. Условия ведения бизнеса выгодны российским и международным инвесторам.

Мэр уточнил, что столица привлекла более 250 миллиардов долларов иностранных вложений.

Инвестиционной активности способствуют городские меры поддержки. Предприятия имеют возможность снизить региональную налоговую нагрузку, получить льготный кредит на развитие производства.

“Инвестиционная премия AIM еще раз доказала, что система привлечения инвестиций в городскую экономику работает очень качественно. Ведь в таких международных премиях мы конкурируем с мировыми финансовыми центрами”, – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Российская столица входит в топ-10 мировых мегаполисов по инновационной привлекательности. Москва заняла второе место по количеству технопарков.