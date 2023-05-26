Bloomberg – президент ЮАР заявил, что не изменит нейтралитету и не даст втянуть страну в украинский конфликт

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что на его страну пытаются оказать давление за её отказ присоединиться к осуждению России. Однако, как приводит его слова Bloomberg, менять свою позицию неприсоединения в Южной Африке не собираются.



AP

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что его страна не будет втянута в конфликт между Россией и Украиной, пишет Bloomberg. «Некоторым странам, в том числе и нашей, угрожают санкциями за проведение независимой внешней политики и за позицию неприсоединения, — заявил он в своём выступлении. — Мы будем сохранять нашу позицию в отношении мирного разрешения конфликтов, где бы они ни возникали».

Издание отмечает, что несколько недель назад посол США в ЮАР обвинил Преторию в нарушении её нейтральной позиции. Рамафоса отверг это обвинение. Посол намекнул, что Южная Африка может потерять беспошлинный доступ к американским рынкам. Из-за этого валюта ЮАР упала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару.

В августе ЮАР примет у себя саммит лидеров стран БРИКС — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, — и это может вновь вызвать напряжённость, отмечает Bloomberg.

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