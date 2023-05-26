 

“Большая утрата”: в России высказались о смерти знаменитой артистки

26.05.2023, 3:48, Новости дня
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Вчера, 24 мая, весь мир потрясла страшная новость. Легенда рок-н-ролла Тина Тернер скончалась у себя дома после продолжительной болезни. Известная певица с 2016 года боролась с раком кишечника. Ее неожиданный уход стал ударом для близких, коллег и поклонников по всему миру.

За годы своей карьеры Тина Тернер приезжала с концертами в РФ всего лишь дважды. Несмотря на это, творчество исполнительницы очень любили и продолжают любить многие слушатели страны. После трагической новости о смерти звезды в России поспешили высказаться многие почитатели ее таланта. В том числе народный артист Игорь Бутман.

Как пишет Пятый канал, российский музыкант вспомнил достижения американской коллеги.
По мнению Бутмана, Тернер была прекрасной певицей с непростой судьбой, а ее смерть стала огромной утратой для всего мирового сообщества.

“Одна из ее работ, которую я очень люблю, это запись с пианистом джаза Хэрби Хэнкоком Edith and The Kingpin. Она вошла в альбом, который выиграл “Грэмми” в номинации лучшая пластинка года”, – поделился Игорь Бутман.


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