Zа Vойну: Бой на лестничном пролете в Артемовске
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Бой на лестничном пролете в Артемовске.
Атмосферные кадры найденные на камере GoPro одного из убитых ВСУшников. Группа ВСУшников пытается штурмовать верхние этажи многоэтажки в Артемовске, где засели штурмэны "Вагнера".
Пригожин сообщил, что часть бойцов ЧВК "Вагнер" получили заслуженные государственные награды за взятие Артемовска. Остальные в ожидании. Процесс ускорился после распоряжения Путина, за что его Пригожин также поблагодарил.
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Источник: Colonel Cassad
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