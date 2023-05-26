Zа Vойну: Бой на лестничном пролете в Артемовске

Бой на лестничном пролете в Артемовске.

Атмосферные кадры найденные на камере GoPro одного из убитых ВСУшников. Группа ВСУшников пытается штурмовать верхние этажи многоэтажки в Артемовске, где засели штурмэны "Вагнера".

Пригожин сообщил, что часть бойцов ЧВК "Вагнер" получили заслуженные государственные награды за взятие Артемовска. Остальные в ожидании. Процесс ускорился после распоряжения Путина, за что его Пригожин также поблагодарил.

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