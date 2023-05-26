 

Sky News – британские студенты подают в суд на университеты из-за снижения качества образования

26.05.2023, 2:36, Новости дня
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Более ста тысяч студентов Великобритании подали в суд из-за снижения качества высшего образования. Они оплатили обучение, но сбои во время пандемии и регулярные забастовки преподавателей заставляют сомневаться, стоит ли их диплом потраченных денег. Sky News поясняет, что даже после окончания пандемии жизнь студентов не вернулась в нормальное русло. Многие нынешние выпускники просто не знают, смогут ли закончить учёбу в этом году.

Мечта Дейзи о том, чтобы стать медсестрой, обернулась кошмаром, когда появился ковид. 

ДЭЙЗИ, студентка: Всё обучение перешло в онлайн-режим, мы не могли пойти в библиотеку. В итоге программа стала совсем другой. Поменялась моя способность выполнить работу. Всё это было нехорошо. 

АЛИС ПОРТЕР, корреспондент: Что стало самым сложным моментом во время пандемии для тебя? 

ДЕЙЗИ: Осознание того, что мне придётся повторить год (обучения. — ИноТВ). Да, это. И то, что как-то надо сказать об этом моим родителям. Да…

После сбоев в учёбе во время пандемии и повторяющихся забастовок преподавателей многим молодым людям надоело происходящее. Теперь судья высокого суда примет решение о том, может ли быть возбуждено дело против университета. 

Если студенты не довольны уровнем преподавания, они могут пожаловаться напрямую в университет, а затем уполномоченному по правам человека в области высшего образования. Но сто тысяч человек сейчас подают в суд, и Университетский колледж Лондона (UCL) — первое учебное заведение, которому был брошен вызов общественности. 

Шаннон сейчас заканчивает обучение по курсу физиологии в UCL и ждёт компенсации. 

ШАННОН, студентка: Нам выдали набор, в котором были весы и бумажный микроскоп, и неделю за неделей мы должны были проводить простейшие эксперименты. Один из них включал в себя выпечку торта. У меня был лишь один год обучения в университете вживую, где ты видишь учителей, участвуешь в практических занятиях, лекциях. И после этого у меня, скорее всего, останется долг более 40-50 тысяч фунтов? Это неправильно! 

Королевский колледж Лондона и Университетский колледж Лондона заверяют, что их коллективы усердно трудились, чтобы предоставить высококачественное образование. Однако в прошлом году уполномоченный по правам человека в области высшего образования получил рекордное количество жалоб. 

ДЖО НАКЛИ, руководитель отдела информационной работы и инсайта, канцелярия независимого судьи по вопросам высшего образования: Существует множество руководств для университетов о том, что можно сделать для смягчения последствий от этого для студентов, о том, какие предложения стоит делать. Иногда это сводится к финансовой компенсации. И многие университеты и колледжи сами предлагают это студентам. 

Учитывая, что преподаватели сейчас отказываются оценивать экзамены, многие сегодняшние студенты вообще не уверены, смогут ли они окончить университет этим летом. Решение высокого суда против UCL, скорее всего, создаст прецедент для других университетов. 

Пандемия, может, и закончилась, но студенческая жизнь далека от нормальной. 

Алис Портер, Sky News

Дата выхода в эфир 24 мая 2023 года.

 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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