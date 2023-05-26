NBC – главный санитарный врач США предупреждает об опасности соцсетей для психического здоровья подростков

Главный санитарный врач США доктор Вивек Мурти выступил с предупреждением о том, что бесконтрольное использование социальных сетей негативно отражается на психическом здоровье подрастающего поколения. В интервью NBC News он призвал родителей проявить больше внимания к этой проблеме и ввести дома ограничительные меры, а также рассмотреть более жёсткое законодательное регулирование на уровне конгресса.

Десятилетиями предупреждение от главного санитарного врача США появлялось на пачках сигарет. Однако сегодня утром впервые появилось новое предупреждение, касающееся другой опасности: про социальные сети и о том, что они значат для психического здоровья детей.

ХЭЛИ ДЖЕКСОН, корреспондент NBC News: Почему эта рекомендация появилась именно сейчас?

ВИВЕК МУРТИ, главный санитарный врач США: Эта рекомендация призвана подать сигнал тревоги.

Главный санитарный врач США Вивек Мурти говорит, что у нас нет достаточных доказательств того, что платформы социальных сетей достаточно безопасны для детей и подростков.

ВИВЕК МУРТИ: Мы видим рост случаев проявления депрессии и тревожности, самоубийств и одиночества среди молодёжи. И я буду рассматривать социальные сети как важный фактор этого кризиса психического здоровья. Это определяющая проблема общественного здравоохранения нашего времени: психическое здоровье молодёжи.

Исследования показывают, что 95 процентов подростков сидят в социальных сетях. Причём более трети говорят, что они находятся там постоянно! В среднем подростки тратят 3,5 часа в день на эти приложения. Как показывают исследования, это может удвоить риск возникновения симптомов депрессии и тревожности.

ВИВЕК МУРТИ: На днях моя дочь подошла ко мне и моей жене и спросила, может ли она опубликовать фотографию в социальных сетях.

ХЭЛИ ДЖЕКСОН: Сколько ей лет?

ВИВЕК МУРТИ: Моей дочери пять лет. Она на самом деле ещё в дошкольном возрасте. Она услышала об этом от своих друзей.

Все крупные платформы требуют для создания учётных записей, чтобы пользователи были не моложе 13 лет — однако почти 40 процентов детей в возрасте от 8 до 12 лет говорят, что они тоже уже использовали социальные сети. Технический эксперт Макс Штоссель наблюдает это во время бесед, которые он провёл за последние шесть лет более чем с 1000 учеников, родителей и учителей.

МАКС ШТОССЕЛЬ, технический эксперт: Когда я начинал заниматься этой работой, то мне задавали вопрос: не слишком ли рано, чтобы подарить моему ребёнку смартфон в 16 лет? Теперь же я получаю вопросы: не слишком ли рано, чтобы дарить смартфон в третьем классе?

Штоссель рекомендует делать это в 14 лет. Но в конечном итоге подходящий возраст может быть разным для разных семей.



ХЭЛИ ДЖЕКСОН: Вы почти наверняка получите возражения со стороны технологических компаний, которые говорят, что они стремятся защитить детей, ведь у них есть ограничения по возрасту.

ВИВЕК МУРТИ: Я ценю, что технологические компании предприняли некоторые шаги, чтобы попытаться обеспечить безопасность детей, однако этого было явно недостаточно.

Главный санитарный врач США считает, что конгресс может и должен сделать больше для регулирования деятельности компаний, занимающихся социальными сетями, аналогично тем стандартам безопасности, которые действуют, например, в отношении автомобильных сидений для детей.

А дома он рекомендует вместе составить семейный медиа-план, ввести «свободные от смартфонов» зоны (например, во время еды) и сотрудничать с другими родителями, придерживающимися схожих взглядов, для взаимной поддержки.

ВИВЕК МУРТИ: Мы должны позаботиться о наших детях и их будущем, просто заняться планированием.

Дата выхода в эфир 22 мая 2023 года.

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