 

65-летняя Шэрон Стоун показала полуобнаженные ягодицы в купальнике

26.05.2023, 2:30, Новости дня
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Американская актриса, продюсер и бывшая модель Шэрон Стоун в свои 65 продолжает выглядеть великолепно и доказывать это из раза в раз. На днях она выложила в своем аккаунте провокационное фото, которое вызвало бурю эмоций.

На фото Шэрон Стоун предстала в домашней обстановке перед зеркалом. На актрисе был зеленый пятнистый купальник, подчеркивающий ее сексуальные формы. Стоун повернулась задом к зеркалу, так что ее полуобнаженные ягодицы были хорошо видны. Сзади напротив зеркала висела картина с изображением кутающейся в белоснежное одеяло Мерлин Монро.

“К лету готовы”, – написала Шэрон Стоун.

Поклонники неоднозначно восприняли провокационное фото Шэрон Стоун. Некоторые заявили, что в 65 лет уже негоже выкладывать подобные фото. Однако другие уверены, что бывшая модель великолепно выглядит в любом возрасте, поэтому может себе позволить такие откровенные снимки.

“Нормальная для 60 лет. Или надо как Киркоров?”; “Черт побери, Шерон, ты можешь выйти за меня замуж пожалуйста, я хорошо готовлю, мне ничего не нужно, я здоровый парень, но я люблю тебя всю жизнь”; “Пятая точка не годится, зачем показывать?”; “На этой земле каждый волен жить своей жизнью и дышать как все. Не будь грубым, это ее жизнь”, – написали поклонники Шэрон Стоун.


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