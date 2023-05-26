 

Родившая пятерых детей Водянова сверкнула упругой грудью

26.05.2023, 2:30, Новости дня
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Знаменитая модель довольно давно не появлялась на людях. Так что, ее появление на красной дорожке в Каннах стало для многих настоящим сюрпризом. Причем Наталья Водянова сразу привлекла к себе внимание своим пикантным платьем с вырезами в районе бюста.

Перед фотографами российская звезда предстала в наряде, расшитом пайетками. Но главной изюминкой образа стал лиф, который почти не скрывал ее грудь. Собственно, ею она, не стесняясь, сверкнула! В Сети сразу стали обсуждать фигуру модели. А она, к слову, умудрилась родить пятерых детей.

Правда, глядя на ее тело, в это верится с трудом. В 41 год ее грудь упругая, талия идеальная, кожа подтянутая и блестит. В общем, на просторах Интернета Наталья Водянова собрала массу комплиментов. Да и в жизни наверняка тоже.

“Какая красавица! Вечно молодая!” – пишут восхищенные пользователи под фотографиями с мероприятия.

Кажется, за время отсутствия модели публика уже и позабыла историю о ее внезапно найденной сестре. Тогда какие только сплетни не ходили вокруг чудесного воссоединения потерянных родственниц. Многим эта история в духе Голливуда показалась неправдоподобной. Кто-то даже выдвигал версию, мол, девушка на самом деле приходится Наталье Водяновой дочерью.


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