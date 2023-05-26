Zа Vойну: Картографическое

С картами теперь будьте внимательными.

За распространение карт оспаривающих территориальную целостность России, включая отсутствие Крыма или новых регионов можно получить до 15 суток ареста или штраф до 1 000 000 рублей.

Речь идет о демонстрации подобных карт в публичных местах и прежде всего в сети интернет.

Также теперь будут штрафовать за:

1. Труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии и фашистской партии Италии;

2. Выступления и изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала;

3. Выступления и изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными группами, организациями или движениями.

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