 

Zа Vойну: Картографическое

26.05.2023, 1:55, Разное
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С картами теперь будьте внимательными.

За распространение карт оспаривающих территориальную целостность России, включая отсутствие Крыма или новых регионов можно получить до 15 суток ареста или штраф до 1 000 000 рублей.
Речь идет о демонстрации подобных карт в публичных местах и прежде всего в сети интернет.

Также теперь будут штрафовать за:

1. Труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии и фашистской партии Италии;

2. Выступления и изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала;

3. Выступления и изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными группами, организациями или движениями.

Источник: Colonel Cassad


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