Zа Vойну: Картографическое
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С картами теперь будьте внимательными.
За распространение карт оспаривающих территориальную целостность России, включая отсутствие Крыма или новых регионов можно получить до 15 суток ареста или штраф до 1 000 000 рублей.
Речь идет о демонстрации подобных карт в публичных местах и прежде всего в сети интернет.
Также теперь будут штрафовать за:
1. Труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии и фашистской партии Италии;
2. Выступления и изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала;
3. Выступления и изображения руководителей организаций, сотрудничавших с указанными группами, организациями или движениями.
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Источник: Colonel Cassad
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