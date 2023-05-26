 

Дублер Варшавского шоссе в Новой Москве откроется в 2024 году

26.05.2023, 1:15, Новости дня
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Разветвленная дорожная сеть является просто необходимым условием для функционирования такого крупного и современного мегаполиса, как Москва. Широкие автомагистрали и небольшие улочки связывают все районы многомиллионного города, однако власти для обеспечения комфорта и безопасности москвичей строят новые пути.

Это особенно актуально для присоединенных территорий. Так, дублер Варшавского шоссе в Новой Москве откроется в 2024 году. Автомагистраль призвана соединить городской округ Щербинка в районе улицы Южной с поселением Рязановское в районе Залинейного переулка.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарева, окончание работ на данном участке запланировано на следующий год. Он подчеркнул, что дорожники уже приступили к монтажу инженерных коммуникаций.

“Новая дорога от улицы Южная в Щербинке до Залинейного переулка в поселении Рязановское станет дублером Варшавского шоссе. Сейчас ведется подготовка территории к строительству, начался монтаж инженерных коммуникаций. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2024 год”, – отметил чиновник.

Протяженность дублера Варшавского шоссе составит три километра. По словам заместителя главы столичного региона, новая дорога обеспечит беспрепятственное движение из несколько микрорайонов Щербинки, а также сделает доступнее платформу Остафьево МЦД-2 для жителей восточной (от железной дороги) части города.

Руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин добавил, что в рамках проекта власти также предусмотрели реконструкцию улиц и строительство выездов на Варшавское шоссе. Так, Южная улица и Залинейный переулок будут расширены до четырех полос.

“При этом последний будет продлен до Варшавского шоссе с организацией выезда на трассу. Две полученные дороги соединит новая магистральная улица районного значения, также четырехполосная”, – подчеркнул глава ведомства.

Возле платформы Остафьево появится разворотное кольцо для общественного транспорта. Трассу оборудуют светофорами и автоматической системой управления дорожным движением, вдоль нее проложат тротуары и велосипедные дорожки. Параллельно специалисты проведу благоустройство близлежащей территории.


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