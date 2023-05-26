Неизвестный устроил пожар на железной дороге под Красноярском

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26.05.2023, 1:15, Новости дня
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Сегодня, 25 мая, неизвестный вскрыл, а затем поджег два релейных шкафа на железной дороге в Красноярском крае. Это произошло около 4 часов утра. Возгорание успешно ликвидировали, задержки поездов удалось избежать, пишет Радио 1.

На месте пожара нашли пустую пачку из-под сигарет, бутылку с жидкостью и одну перчатку. Предполагается, что после содеянного злоумышленник уехал на машине. Телеканал “360” уточняет, что правоохранители зафиксировали свежие следы шин легкового автомобиля. Поиском диверсанта занимается полиция.


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