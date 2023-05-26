 

Сволочи и патриоты: российских звезд разделили на два лагеря

26.05.2023, 1:14, Новости дня
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С началом спецоперации на Украине отечественные звезды разделились на два условных лагеря. Первые продемонстрировали патриотические взгляды, поддержав свою страну, народ и армию. Вторые, напротив, обрушились с критикой и хамством в адрес родины.

Со временем это деление становилось все более и более очевидным для общества. К примеру, политик Роман Худяков к патриотам относит шоумена Вячеслова Манучарова и Народную артистку России Татьяну Васильеву. Ко вторым – Максима Галкина* и Ксению Собчак.

Звезды выбраны не случайно. И Максим Галкин*, и Ксения Собчак на днях получили весьма емкие характеристики от Татьяны Васильевой – “сволочь” и “ведьма”, соответственно. Политик не стал оспаривать мнение актрисы.

Даже наоборот, о поддержал Вячеслова Манучарова, который пригласил ее на свое ютую-шоу, назвав обоих патриотами. “Слава взял себе за труд приглашать в студию патриотов, которые не могут и не хотят молчать”, – подчеркнул Роман Худяков.

Политик заявил, что Запад тратит огромные средства а антироссийскую пропаганду, в том числе, покупку голосов иностранных агентов. Вероятно, это был намек как раз на Максима Галкина, которого Минюст РФ признал иностранным агентом после череды русофобских высказываний.

*Признан иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ


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