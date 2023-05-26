Ясно и солнечно в Москве, тепло и малооблачно в СПб: прогноз погоды по регионам и дачные работы в июне-2023

Для того чтобы наслаждаться красотой своего сада и огорода в летний период, необходимо уже сейчас приступить к выполнению ряда работ. В частности, стоит обратить внимание на обрезку деревьев, подкормку почвы и стрижку газона. Однако не стоит забывать о том, что правильное выполнение этих работ требует определенных знаний и навыков. Дополнительно учитывается место проживания, поскольку в разных районах страны садоводам и огородникам приходится сталкиваться с различными погодными условиями. Поэтому желательно знать прогноз на июнь.

Северо-Кавказский федеральный округ

В июне в Пятигорске ожидается прохладная и умеренно облачная погода. В первые дни месяца температура воздуха достигнет 20 °С, а также пройдут дожди. В середине столбик термометра будет держаться около 19-20 °С, но возможны грозы. В конце месяца ожидается потепление до 23-24 °С.

В Дагестане вначале месяца будет преобладать облачность. Температура воздуха составит 19-20 °С.

Жителям Владикавказа придется долго ждать летнего тепла. Столбик термометра в начале месяца вряд ли поднимется выше 17 °С. В конце месяца температура повысится на несколько градусов. Ожидаются осадки в первые дни июня.

Что касается дачных работ, продолжайте сажать зелень с овощами. Если не успели сделать это раньше, посадите картофель в начале июня. Целесообразно проредить свеклу, удалив лишние растения.

Дальневосточный федеральный округ

Согласно прогнозам, начало лета в Хабаровске будет теплым, поэтому температура воздуха составит 23-24 °C. Ожидается малооблачная погода, но местами пройдут дожди с грозами. К концу месяца температура поднимется до 27-28 °C.

В Забайкальском крае первые дни июня могут быть прохладными с ночными заморозками, но в первой декаде воздух прогреется до 23 °C, а во второй – до 26 °C. Ожидаются грозы в третьей десятидневке, а температура днем поднимется до 27 °C.

В Якутии июнь еще сохранит уходящее майское тепло с температурой воздуха 24 °C, но затем наступит похолодание до 15-16 °C. Осадки будут немногочисленны, но во второй половине месяца потеплеет до 23 °C, а ближе к июлю – даже до 27 °C. Ожидаются грозы.

В начале июня стоит быть готовым к возможным заморозкам. Если температура упала ниже нормы, то укройте свои посевы специальным защитным материалом. Для защиты деревьев и кустарников можно использовать различные методы, такие как дождевание или задымление. Будьте готовы к любым изменениям погоды и предпримите необходимые меры, чтобы сохранить свои растения.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Сибирский федеральный округ

В июне в Новосибирске погода будет нестабильной. В первой декаде месяца температура поднимется до 20 °C, но будут небольшие дожди. Во второй декаде похолодает до 14 °C и возможны грозы. В третьей декаде температура будет чуть выше – до 23 °C, но будут обильные осадки.

В Алтайском крае первые дни июня будут теплыми, с температурой до 26 °C, но затем похолодает до 18 °C. В середине июня ожидается до 18 °C, и большую часть времени будет пасмурно и дождливо. Июнь закончится сухой и малооблачной погодой, и температура составит около 23-25 °C.

Жителей Томской области в первую летнюю декаду встретят дожди и температура 17-18 °C. Также обильные дожди пройдут в середине и конце месяца. Однако столбики термометров будут стремиться вниз: в середине июня ожидается всего 14-15 °C. Потеплеет только к июлю, когда температура воздуха прогреется до 22 °C.

Для увеличения урожайности в огороде рекомендуется использовать органические или минеральные удобрения. Если вы предпочитаете народные средства, то рецепты на основе крапивы или дрожжей могут быть очень полезны. Картофель нужно окучивать раз в 2-3 недели, особенно после дождя или полива. Также необходимо прищипывать огурцы, чтобы они не горчили, подвязывать помидоры и удалять пасынки. Эти простые меры помогут вам получить более высокий урожай и сделать ваш огород более плодородным.

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Уральский федеральный округ

В июне жители Екатеринбурга не должны ожидать особенно жаркой погоды. В начале месяца будут кратковременные дожди, а температура воздуха составит 19-21 °C. К середине июня ожидается похолодание до 16 °C, но к концу июня воздух прогреется до 20-21 °C. В этот период также возможны ливни с грозами.

В Челябинской области также прогнозируется умеренно теплая погода в течение всего июня. В начале месяца возможны кратковременные осадки и грозы, а температура воздуха составит в среднем 17-18 °C. Во второй половине месяца ожидается малооблачная погода, и температура воздуха поднимется всего на пару градусов.

Сейчас идеальное время, чтобы повысить защиту растений от воздействия вредителей. До того как плоды начнут появляться, можно использовать химические пестициды, такие как “Инта-Вир”, “Фуфанон-Нова”, “Актара”, “Алатар” и другие. Однако после этого лучше перейти на биопрепараты, такие как “Битоксибациллин”, “Фитоверм”, “Лепидоцид” и другие. Не забудьте опрыскать томаты и огурцы, чтобы защитить их от фитофторы. Также важно регулярно проветривать теплицу или парник. В конце июня растения могут заболеть мучнистой росой, поэтому заранее проверьте листья на наличие первых симптомов. Не забывайте продолжать борьбу с сорняками, которые могут прятать опасных насекомых.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Южный федеральный округ

В июне в Ростове-на-Дону ожидается теплая и сухая погода. В первых двух декадах средняя температура воздуха составит 24-26 °С, а в третьей декаде показатели вырастут до 29 °С.

В Крыму лето начнется с умеренно облачной погоды при средней температуре воздуха 23-24 °С. Во второй декаде столбик термометра поднимется до 26 °С и местами пройдут дожди. Третья десятидневка будет самой солнечной, и дневная температура воздуха достигнет 28 °С.

В Краснодарском крае ожидается устойчивая погода, много ясных дней при средней температуре воздуха 24-25 °С. Во второй половине июня пройдут небольшие дожди и грозы, а ближе к июлю воздух прогреется до 28-29 °С.

Обратите внимание на малину: чтобы куст начал ветвиться, обрежьте верхушку у метрового растения. Также не забудьте внести 2-3 кг перепревшего навоза на 1 кв. м почвы. Чтобы предотвратить серую гниль, посыпьте золой почву и обработайте листья биофунгицидами. Для улучшения почвы под кустами можно использовать скошенную траву в качестве мульчи. Этот же метод поможет защитить землянику от болезней.

Приволжский федеральный округ

В Нижнем Новгороде лето не спешит наступать, заменяя теплую последнюю декаду мая на похолодание до 14 °С. Возможны небольшие дожди, но чаще небо будет ясным. Прохладная погода сохранится до середины месяца, а затем немного потеплеет – до 19-20 °С. Ожидается малооблачная и ясная погода.

В Оренбургской области начало июня обещает быть очень теплым – до 29 °С. Затем температура опустится до 19-21 °С, и такая погода сохранится до конца второй декады. Затем потеплеет до 23-24 °С. В течение месяца ожидаются незначительные осадки, а погода будет в основном облачной с прояснениями.

В июне сад нуждается в заботе. Не забудьте опрыскать яблони и груши от парши, а крыжовник – от мучнистой росы. Тщательно осмотрите деревья, чтобы обнаружить вредителей и убрать скрученные листья, кладки насекомых и прочие нечистоты. Чтобы предотвратить грибковые заболевания, рекомендуется обработать листья “Фитоспорином-М”. Также не забудьте осмотреть прививки и удалить слабые и неприжившиеся, чтобы дерево не тратило на них питание. Удаляйте поросль и волчки ниже места прививки и прищипните быстрорастущие побеги, чтобы они не обломились под тяжестью листьев.

Северо-Западный федеральный округ

В июне жители Санкт-Петербурга могут рассчитывать на теплую малооблачную погоду со средней температурой воздуха около 20-22 °С. Осадки будут незначительными, а небо – преимущественно ясным.

В Архангельской области июнь будет прохладным и пасмурным, но все же солнечные дни будут радовать жителей. Температура воздуха в первой декаде составит 11-13 °С (ночью местами до 3 °С), а во второй и третьей – 16-17 °С.

В Мурманской области июнь будет дождливым, особенно в первой декаде. Температура также снизится до 9 °С, а ночью даже до 1 °С. Во второй декаде погода немного прояснится и потеплеет до 16 °С. Третья десятидневка порадует устойчивой погодой, а воздух еще на пару градусов прогреется.

Пришло время привести в порядок цветник! Не забудьте срезать отцветающие кисти сирени до самого основания, чтобы она выглядела свежей и красивой. Также стоит удалить старые и расположенные у самой земли ветки у вейгелы, форзиции, кустарниковой ивы, миндаля и других декоративных кустарников. Укоротите отцветшие побеги, чтобы они не мешали развитию новых. Не забудьте удалить увядшие цветы нарциссов и тюльпанов, чтобы цветник выглядел свежим и красивым. Если листья весенних луковичных цветов уже засохли, можно выкопать их. И не забудьте подкормить растения на клумбах, чтобы они росли здоровыми и красивыми.

Центральный федеральный округ

В Москве первая декада июня обещает быть теплой и умеренно солнечной. Дневная температура воздуха поднимется до 21-22 °C, а ночью будет около 13 °C. Местами возможны небольшие дожди. Во второй десятидневке немного похолодает – днем будет около 19 °C, а ночью 9-10 °C. Возможны дожди, но в целом погода будет ясной и солнечной. Месяц завершится теплой погодой до 25 °C, но возможны небольшие осадки и грозы.

В Ярославской области июнь обещает быть теплым и умеренно дождливым. Дневная температура составит в среднем 19-21 °C, а ночью – 10-11 °C. В начале и середине месяца ожидаются дожди, а во второй половине могут быть частые грозы.

На территории Владимирской области максимальная температура воздуха достигнет 24-25 °C, а ночью не опустится ниже 8 °C. Июнь будет в основном сухим и малооблачным, хотя осадки можно ожидать в первую и третью декады.

Чтобы ваш цветник процветал и радовал глаз, необходимо обеспечить ему защиту от вредителей и грибковых болезней. Если вы заметили, что на растениях поселились трипсы, гусеницы, тли или паутинные клещи, срочно обработайте их инсектицидами. Для профилактики можно использовать мыльный раствор, настой луковой шелухи или табачной пыли. В сырую погоду розы, клематисы, флоксы и другие растения становятся особенно уязвимыми к гнили, мучнистой росе и черной пятнистости. Это может быть вызвано зараженной почвой или избытком сорняков. Поэтому не откладывайте обработку растений фунгицидами, чтобы сохранить их здоровье и красоту.