Мнение: Пригожин и дискредитация

Генералы, как известно, всегда готовятся к прошлой войне. Поэтому легко понять мотивацию тех, кто готовил и принимал драконовские законы перед запуском СВО: «Эти проклятые журналюги нам портили всю малину! Портили с Чечней, портили с Грузией! Даже с Сирией – и с той портили! Говорили о нас всегда, как о скопище каких-то придурков и чуть ли не военных преступников, подорвали нам весь престиж. Наказать, задушить, разогнать, чтоб и пикнуть не смели – и вот тогда, наконец, нас все полюбят и станут нами восхищаться».

Так и сделали: закрыли Эхо Москвы и Новую, заблокировали «голоса» вроде БиБиСи и РадиоСвобода, ввели полную свободу сажать на невообразимые сроки вообще любого, кто позволил бы себе высказывать «фейки об армии» – и начали этой свободой с азартом пользоваться… Вроде – должно уже начаться вокруг российской армии благорастворение воздухов, 15 месяцев, как вокруг нее создан такой нежный информационный колпак. Наверно, престиж росармии в глазах простецов поднялся на небывалую высоту?

Смотрим. И что мы видим? Мы видим довольно занятную картину именно в российском информационном пространстве – что никакой армии НЕТ. Есть некто Пригожин и есть его «Вагнер», который один и воюет, и одерживает невероятные победы, и занимает все информационное пространство целиком. При том что, как Пригожин не устает подчеркивать, он к армии не имеет никакого отношения, бойцы Вагнера – тоже не военнослужащие, а вот главных командиров росармии – генерал-фельдмаршала Шойгу, начальника генштаба Герасимова и кучу высокопоставленных воинских начальников по всему Рунету кроют все кому не лень, с самим Пригожиным во главе.

Об этом ли мечтали в Государственной Думе и в правительстве, запрещая Эхо и Новую? Сейчас модно в интернет-гостиных обсуждать тему, почему Пригожина не сажают, как какого-нибудь Яшина – ведь бравый «кремлевский повар» уже практически в режиме нон-стоп выпускает разного типа «дискредитирующие армию» и ее главнокомандующих заявления. Гораздо реже, впрочем, замечают, что само существование ЧВК Вагнер на фронте является дискредитацией росармии в самом строгом смысле слова «дискредитация».

В самом деле – чем занимается «Вагнер» на фронте? Он берет Бахмут. А почему Вагнер берет Бахмут – ведь там вроде бы есть натуральная росармия? Нам отвечают, что Вагнер берет Бахмут, потому что он делает это ЛУЧШЕ. Потом вступает Пригожин и объясняет во всеуслышание, что если б не он, то Бахмут вообще бы никогда не взяли. В итоге Путин объявляет Вагнеру и Пригожину БЛАГОДАРНОСТЬ «за взятие Артемовска». Вопрос – кто в этом кейсе дискредитирует российскую армию?

Вывод из всего этого простой: невозможно спорить с реальностью. Люди всегда будут думать о каком-то государственном институте так, как он того заслуживает. Не журналисты создают общественное мнение – общество существует само по себе, а журналисты лишь обслуживают его запросы. Разбивая зеркало, ты этим никак не лечишь прыщи и бородавки на собственной роже.

Новую и Эхо взяли, как Бахмут – разрушив под корень. Но легче не стало.