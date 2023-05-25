 

Из Подмосковья ушло 46% застройщиков

25.05.2023, 23:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

За пять лет застройщиков, работающих на рынке Подмосковья, стало на 46% меньше. Из Москвы за этот период ушло 13% строительных компаний.

В Петербурге количество застройщиков уменьшилось на четверть, в Ленобласти – на 11%.

В первую очередь с рынка уходят небольшие компании. Это связано и с экономической нестабильностью, и с вводом системы проектного финансирования, работать с которым проще крупным застройщикам. Уход ряда строительных компаний способствует монополизации рынка.

Так, в Москве на топ-5 застройщиков по итогам первого квартала пришлось 62% от всех сделок, в Подмосковье – 69%.

В Санкт-Петербурге пять крупнейших застройщиков реализовали 62% от всего жилья, в Ленобласти – 59%.

Крупнейшим застройщиком столицы остается группа “ПИК” (42% от всех сделок), Подмосковья – “Самолет” (31%). В Петербурге лидерство удерживает Setl Group (32% от всех продаж), в Ленобласти – ГК “ЦДС” (25%). Эти же строительные компании лидируют по объемам выручки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Пожар на строительном рынке в Одинцово ликвидирован

26.05 / “Выступлений никогда не состоится”: Шахназаров ответил оскорбившему народ Макаревичу*

26.05 / Bloomberg – президент ЮАР заявил, что не изменит нейтралитету и не даст втянуть страну в украинский конфликт

26.05 / “Большая утрата”: в России высказались о смерти знаменитой артистки

26.05 / Что делать при укусе осы

26.05 / Sky News – британские студенты подают в суд на университеты из-за снижения качества образования

26.05 / NBC – главный санитарный врач США предупреждает об опасности соцсетей для психического здоровья подростков

26.05 / 65-летняя Шэрон Стоун показала полуобнаженные ягодицы в купальнике

26.05 / Родившая пятерых детей Водянова сверкнула упругой грудью

26.05 / Spiegel – Германия надеется пополнить свой пустой арсенал старыми швейцарскими танками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика